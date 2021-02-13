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"Невозможно не заметить": стилист объяснила секрет прячущей недостатки внешности Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Стилист Анастасия Пахолкова высказалась по поводу образа Аллы Пугачевой. Она рассказала о приемах, которыми пользуется Примадонна.
прочитано 1300 раз

71-летняя певица по праву признана иконой стиля. Узнаваемый образ давно стал ее визитной карточкой.

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Многие поражаются тому, как Примадонне удается выглядеть намного моложе своих лет. Некоторые считают, что звезда делала пластические операции. Сама же Алла Пугачева это отрицает.

По мнению стилиста, секрет заключается в тщательно подобранном образе знаменитости. Анастасия Пахолкова считает, что выбор одежды помогает артистке молодо выглядеть.

Так, певица знает, как подчеркнуть стройные ноги, даже не используя наряды мини. По словам стилиста, Примадонна умело использует актуальные сейчас брюки с разрезами.

Для примера стилист привела образ, в котором Алла Пугачева появилась на дне рождения друга и коллеги Александра Буйнова. Благодаря красному низу и черному верху артистке удалось идеально сбалансировать фигуру.

Образ Алла Пугачева дополнила черным пальто, которое визуально добавило знаменитости роста. Также Пахолкова отметила кокетливый берет, который удачно завершил образ.

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Автор: 13 февраля 2021, 17:04 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость619251
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Отрицает пластические операции - это шутка такая?
Гость Матвей
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Икона стиля?!!!! Вы о чём?!!!
Гость607385
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Старушка
Гость605959
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Кому это чучело обколотое уколами интересно, дайте ей уже дряхлеть хоть спокойно
1

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