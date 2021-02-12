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Шоу-бизнес

"Так легче пережить боль": Бузова взвыла от грусти и одиночества

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова тяжело переживает ссору и расставание с избранником – Давидом Манукяном. Певица выпустила композицию, в которой поделилась своими эмоциями.
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Артистка сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что ей сейчас нелегко. Новую песню она назвала "Грустный трек". По словам звезды, в ней – ее сердце и душа.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова предложила под публикацией поклонникам отметить человека, по которому они скучают. Звезда призвала фолловеров грустить вместе, потому что, как она полагает, так легче пережить боль.

Подписчики поддержали теледиву. Они отметили, что композиция получилась очень душевной и трогательной. "Как сильно. Сижу плачу и слушаю в мурашках... Все будет хорошо", – высказался один из пользователей соцсети.

Напомним, ранее рэпер Дава тоже показал своим фанатам свежий трек "Обнулила нас". Как писали "Дни.ру", звездная пара рассталась в январе. Ольга Бузова шокировала поклонников заявлением, что бойфренд ее поколачивал. Кроме того, она показала их переписку, в которой блогер пишет грубости.

Примечательно, что некоторые россияне не верят в расставание пары. Они считают, что Ольга Бузова и Давид Манукян заявили о расставании для пиара, а на самом деле живут вместе.

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Автор: 12 февраля 2021, 13:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ладно ныть ,все давно поняли,что живете вместе Дави и Бузова ВСЁ для пиара ,чтобы продвигать свои гнусные треки Понятно,что Бузова давно хотела такую породу собаки теперь получила ,но опять ПОКАЗУХА так "трогательно" Дави получил пса и такие "трогательные" слова сказал,ВСЁ для фанатов,а как иначе заработать интерес к этим фантикам? обманщикам Дави и Бузова Главное врать,врать, правда со своим треком бузова проиграла в соревнование с Дави,ДА и трек Дави далеко не шедевр КАК можно писать рассуждать когда две <цензура> врут?
Фока
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Других тем, не имеется?
Гость
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Что противно,Бузова считает что исполняет классно и трек отличный Заткнись со своими не доделанными песенка ,это издевательство над своими фанатами,просто только они могут и слушают"пение" этого чудовища Ныть теперь будет пока понос у фанатов не начнется Как было с Тарасовым, все повторяется У неё огромная сейчас цель,нагрузка ,"петь" дрянь с надрывом и грязью обливать Дави Пусть какой он не был Дави ,но так явно гадости преподносить ему может только одна Бузова А <цензура> у неё с её командой полно,нароют,ведь ЗП получают от этого существа Бузовой,у которой кукловоды имеют не мало от ОБ
Гость
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ЭТО ПОКА два комментария о новой не грустной,а гнусной песенки
Айседора Дунканова
Ужас какой! С таким голосом ни то что "петь" - разговаривать нельзя! И "страдать" - нельзя! Никто ведь не поверит! Это - не грустный трек, ЭТО - бездарный трек. Даже малолетки, переживающие неразделенную любовь, не станут грустить под этот трЕк! Твою мать! Нет, пока есть Бузова - нельзя убирать мат из виртуального пространства
Инна Смирнова
Буза, а счастье то оказывается не купить ? притворяться можно, а вот быть счастливой или счастливым нет .... если второй, третий мальчонка бросает тебя
Гость
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Проститутка всея Руси тебя все мужики бортуют, иди в церковь и сиди там, и трусы сними в которых ты поешь
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