"Так легче пережить боль": Бузова взвыла от грусти и одиночества

Ольга Бузова тяжело переживает ссору и расставание с избранником – Давидом Манукяном. Певица выпустила композицию, в которой поделилась своими эмоциями.



Артистка сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что ей сейчас нелегко. Новую песню она назвала "Грустный трек". По словам звезды, в ней – ее сердце и душа.

Ольга Бузова предложила под публикацией поклонникам отметить человека, по которому они скучают. Звезда призвала фолловеров грустить вместе, потому что, как она полагает, так легче пережить боль.

Подписчики поддержали теледиву. Они отметили, что композиция получилась очень душевной и трогательной. "Как сильно. Сижу плачу и слушаю в мурашках... Все будет хорошо", – высказался один из пользователей соцсети.

Напомним, ранее рэпер Дава тоже показал своим фанатам свежий трек "Обнулила нас". Как писали "Дни.ру", звездная пара рассталась в январе. Ольга Бузова шокировала поклонников заявлением, что бойфренд ее поколачивал. Кроме того, она показала их переписку, в которой блогер пишет грубости.

Примечательно, что некоторые россияне не верят в расставание пары. Они считают, что Ольга Бузова и Давид Манукян заявили о расставании для пиара, а на самом деле живут вместе.