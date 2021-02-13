"Стал похож на Эзопа": Киркорова высмеяли за странный внешний вид

Артист впервые появился на публике в новом образе. Это произошло на презентации шоу "Маска". Филипп Киркоров заявил, что больше не собирается красить волосы в черный цвет.
Внешний вид исполнителя обсудили в эфире шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Звезду эстрады сравнили с древнегреческим поэтом.
Иван Ургант и Максим Галкин высмеяли Филиппа Киркорова, заявив, что с натуральным цветом волос он похож на известную историческую личность. "Филипп стал похож на Эзопа", – заявил ведущий шоу. При этмо он добавил, что рано или поздно это бы произошло.
Отметим, что ранее некоторым поклонникам новый образ артиста не пришелся по душе. Пользователи Сети сперва не узнали его, а потом посчитали, что певец искусственно состарил сам себя. Они отметили, что седина его сильно старит.
Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал, что намерен принять участие в Евровидении-2021. Певец планирует подготовить к конкурсу молдавскую исполнительницу Наталью Гордиенко. Поп-король пообещал, что зрители не разочаруются.
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