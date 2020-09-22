Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Вторник
22 сентября
Лента новостей
15:27
Когда включат отопление в Москве в 2020 году
15:26
Последнее выступление ведущего "Русского лото" Михаила Борисова
15:26
Путин наградил Боярского орденом
15:25
Необычное прошлое звезды "Игры престолов": Мама покупала девчачьи вещи
15:09
Отменившая свадьбу Азиза жестоко расправилась с подвенечным платьем
14:50
Ушел из жизни переводчик романа "Улисс"
14:43
"Спиногрызы" мешают Галкину и Пугачевой наслаждаться завтраком
14:40
У Сильвестра Сталлоне умерла мать
14:27
Жириновский высказался о распаде США
14:21
В Кировской области микроавтобус попал в смертельное ДТП
14:20
Володин: Призывы к отчуждению российских территорий должны строго пресекаться
14:11
В Подмосковье украли конфискованные товары на 10 миллионов
14:04
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
14:00
Врачи отказались оперировать страдающую от боли Семину
13:55
"Все они брешут": Тарзана и Королеву уличили в "черном" пиаре
13:52
Почему Голубкина после развода с Фоменко так больше и не вышла замуж
13:31
Как вдохновлять мужчин на подвиги
13:31
В бундестаг по почте пришла взрывчатка
13:24
"Мы все находимся в оцепенении": учившаяся у Борисова Тихомирова убита страшной новостью
13:20
Стало известно о тяжелом недуге Варнавы
13:17
Федосеева-Шукшина высказалась о разводе с Алибасовым: Он нам не нужен
13:10
"Может меня поднять": Пеговой подобрали идеального партнера
13:10
Как Любовь Успенская отреагировала на дочь в странном состоянии
13:09
Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина
12:52
Глава Адыгеи заболел коронавирусом
12:46
Всплыли старые грехи Тарзана: Не первый раз подставляет Наташу
12:32
"Противопоставляют себя традиции": названа отличительная черта сект
12:26
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
12:19
Ольгу Кабо втянули в грязную аферу: Безнравственные уроды!
12:11
"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе
12:07
Зеленский назвал присоединение Крыма к России "попыткой разделить мир на сферы влияния"
12:04
Под Москвой дорожная фреза рухнула на двух школьников
11:44
Террористы в Сирии заявили об убийстве российских военных
11:43
Как чувствует себя заразившийся коронавирусом Харламов
11:38
"Богатые дедульки часто так делают": эксперт о жестокости Петросяна к молодой жене
11:32
"Попросила кредитные каникулы": влезшая в ипотеку Бирюкова осталась без копейки
11:09
Ани Лорак морит себя голодом: Пью только воду
11:02
Почему не стоит хранить пенсию на банковской карте
10:42
"Знойная женщина": декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой
10:35
"Оставьте меня в покое, раз не хотите моего счастья": Семенова о конфликте Легкоступовой с детьми
10:35
На шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари установили первые статуи
10:22
Как уберечь багаж от порчи в аэропорту – советы грузчика
10:18
В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности
10:14
Жители Подмосковья пожаловались на захват дома мигрантами
09:48
"У этих людей нет совести": вдова об издевательствах над больной ДЦП дочкой Баталова
09:45
В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами
09:37
Борисов забрал друга: скончался еще один известный ведущий телевизионной лотереи
09:35
"Дочь уважает моего избранника": 53-летняя Воробей в четвертый раз собралась замуж
09:28
Космонавту Леонову поставят памятник в его родном селе
08:57
"Может быть, не стоило удалять": Корчевников честно рассказал об опухоли в голове
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Силовики стали разбегаться от Лукашенко
Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Эксперт: Россия сегодня в заложниках у Лукашенко
Шоу-бизнес
Почему Голубкина после развода с Фоменко так больше и не вышла замуж

Почему Голубкина после развода с Фоменко так больше и не вышла замуж

Мария Голубкина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня, 22 сентября, актриса Мария Голубкина отмечает день рождения. Перед этой важной датой артистка откровенно рассказала о неудачах в своей личной жизни.
прочитано 1360 раз

Когда-то актриса Мария Голубкина и певец, шоумен, актер Николай Фоменко были одной из самых эффектных и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Мария родила мужу дочь Анастасию и сына Ивана. Они находились в браке 13 лет, но потом расстались.

ПО ТЕМЕ

Голую Голубкину сфотографировали в отеле

Голубкина восхитила народ пышными формами: Красота по-русски

 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Общаясь со своими подписчиками в популярной социальной сети, артистка объяснила, почему оформила развод. "Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его", – объяснила Мария Голубкина.

После развода Николай Фоменко снова женился, завел детей. А вот у Марии Голубкиной личная жизнь не сложилась. Она призналась, что с годами все сложнее подстраиваться под другого человека и легче жить в одиночестве. Актриса сообщила, что мечтает стать бабушкой. "Жду, когда дочка родит мне внуков. Я с ними буду сидеть, если она мне, конечно, доверит такую ответственность", – отметила артистка.

Мария Голубкина призналась, что и с собственной матерью, актрисой Ларисой Голубкиной, прославившейся благодаря главной роли в фильме "Гусарская баллада", в свое время были сложные отношения. "Я долго не могла смириться с тем, что ей все равно, что я делаю, что она не сидела с внуками", – призналась Мария.

Лишь пару лет назад Голубкина наконец смогла смириться с этим и ей это даже начало нравиться. Однако очевидно, что между родительницей и артисткой все равно сохранятся дистанция. "Она мало с кем общается, ни про кого, кроме как про себя, не думает, но при этом никого не обсуждает и все время пребывает на позитиве. Наверное, поэтому она хорошо выглядит", – заключила Мария Голубкина.

У актрисы почти нет друзей. Она рассказала, что раньше считала, что дружба это важно. Сейчас же актриса уверена, что надо дружить не с людьми, а с Богом. "Я поняла, что не хочу общаться с людьми, с которыми у меня разные моральные ценности. Подстраиваться под кого-то я уже тоже не могу", – резюмировала артистка.

Автор: 22 сентября 2020, 13:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жила Голубкина до романа с Ливановым

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ГостьЛ
Ответить
Молодец, Маша
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина
Зеленский назвал присоединение Крыма к России "попыткой разделить мир на сферы влияния"
Эксперты рассказали о суровом вердикте российских политиков для Лукашенко
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы

Шоу-бизнес

Отменившая свадьбу Азиза жестоко расправилась с подвенечным платьем
"Спиногрызы" мешают Галкину и Пугачевой наслаждаться завтраком
"Все они брешут": Тарзана и Королеву уличили в "черном" пиаре
Почему Голубкина после развода с Фоменко так больше и не вышла замуж

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Борисов забрал друга: скончался еще один известный ведущий телевизионной лотереи

Он попал в ДТП
Шоу-бизнес

Как Любовь Успенская отреагировала на дочь в странном состоянии

Певица попала в новый скандал из-за наследницы
Шоу-бизнес

Всплыли старые грехи Тарзана: Не первый раз подставляет Наташу

А она все терпит
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелом недуге Варнавы

Поклонники беспокоятся

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+