Почему Голубкина после развода с Фоменко так больше и не вышла замуж

Когда-то актриса Мария Голубкина и певец, шоумен, актер Николай Фоменко были одной из самых эффектных и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Мария родила мужу дочь Анастасию и сына Ивана. Они находились в браке 13 лет, но потом расстались.
Общаясь со своими подписчиками в популярной социальной сети, артистка объяснила, почему оформила развод. "Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его", – объяснила Мария Голубкина.
После развода Николай Фоменко снова женился, завел детей. А вот у Марии Голубкиной личная жизнь не сложилась. Она призналась, что с годами все сложнее подстраиваться под другого человека и легче жить в одиночестве. Актриса сообщила, что мечтает стать бабушкой. "Жду, когда дочка родит мне внуков. Я с ними буду сидеть, если она мне, конечно, доверит такую ответственность", – отметила артистка.
Мария Голубкина призналась, что и с собственной матерью, актрисой Ларисой Голубкиной, прославившейся благодаря главной роли в фильме "Гусарская баллада", в свое время были сложные отношения. "Я долго не могла смириться с тем, что ей все равно, что я делаю, что она не сидела с внуками", – призналась Мария.
Лишь пару лет назад Голубкина наконец смогла смириться с этим и ей это даже начало нравиться. Однако очевидно, что между родительницей и артисткой все равно сохранятся дистанция. "Она мало с кем общается, ни про кого, кроме как про себя, не думает, но при этом никого не обсуждает и все время пребывает на позитиве. Наверное, поэтому она хорошо выглядит", – заключила Мария Голубкина.
У актрисы почти нет друзей. Она рассказала, что раньше считала, что дружба это важно. Сейчас же актриса уверена, что надо дружить не с людьми, а с Богом. "Я поняла, что не хочу общаться с людьми, с которыми у меня разные моральные ценности. Подстраиваться под кого-то я уже тоже не могу", – резюмировала артистка.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Нравится парень азербайджанец
Не хочу жить...
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Петросян показал сына !!
Какой тип фигуры нравится мужчинам?