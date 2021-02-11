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"Так неправильно": взбешенный отец Бузовой обратился к россиянам

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Расставание с Давидом Манукяном дается звезде крайне непросто. Близкие люди искренне обеспокоены ее состоянием и всячески стараются поддержать диву. Игорь Дмитриевич уверен, что счастье дочери еще впереди.
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Известно, что любящий папа уже обращался с экс-избраннику певицы и просил понять, насколько тяжело сейчас Ольге. Однако, видимо, певец был слишком занят творчеством и участием в шоу "Танцы со звездами", чтобы обратить внимание на состояние бывшей возлюбленной.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Игорь Бузов в очередной раз сделал попытку образумить Даву, а заодно и заставить задуматься других людей. В своем "Инстаграме" отец звезды написал, что женщин, которые испытывают сильные чувства, легко обмануть. Он призвал всех мужчин прекратить пользоваться этим положением. "Так неправильно", – отметил папа Ольги.

Напомним, ранее артистка объявила о разрыве в своем личном блоге. Она сообщила, что исполнитель изменял ей и даже поднимал руку. Сам Давид Манукян отмалчивался до последнего, но потом все же прокомментировал случившееся. Тогда он подошел к ситуации философски и объяснил, что все всегда заканчивается, но обсуждать личную жизнь он не намерен.

Недавно внимательные поклонники предположили, что пара якобы все еще живет вместе. Такой вывод они сделали из-за неоднозначных деталей на фотографиях артистов. Сперва на снимке Манукяна они заметили женскую ногу, а затем поняли, что у пары появилось несколько фото, сделанных на фоне одного ковра. Ни Ольга, ни Давид пока не отреагировали на выдвинутую версию.

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Автор: 11 февраля 2021, 11:17 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Весь мир зациклин на бузовой и навальном, вам больше писать не о чем. Придурки!!!
Гость
Ответить
Родители никто и выскочка бездарная Бузова - дырка от бублика, армяшки продюсеры ей все проплачивают
Гость
Ответить
Папе бы с дочерью поговорить по-отцовски и запретить ей делать то, в чем она полный профан.
Гость
Ответить
Ахреневшая семейка, откуда вы взялись на голову России ?!
Гость
Ответить
Бузов пошёл по натоптанной дорожке копылоыва тот на Фриске до сих пор делает деньги. Скоро появится на каналах ТВ.
Гость
Ответить
И папа уже <цензура> стал всем писать!!!!, Отвалите со своей бузихой
1

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