"Так неправильно": взбешенный отец Бузовой обратился к россиянам

Расставание с Давидом Манукяном дается звезде крайне непросто. Близкие люди искренне обеспокоены ее состоянием и всячески стараются поддержать диву. Игорь Дмитриевич уверен, что счастье дочери еще впереди.

Известно, что любящий папа уже обращался с экс-избраннику певицы и просил понять, насколько тяжело сейчас Ольге. Однако, видимо, певец был слишком занят творчеством и участием в шоу "Танцы со звездами", чтобы обратить внимание на состояние бывшей возлюбленной.

Игорь Бузов в очередной раз сделал попытку образумить Даву, а заодно и заставить задуматься других людей. В своем "Инстаграме" отец звезды написал, что женщин, которые испытывают сильные чувства, легко обмануть. Он призвал всех мужчин прекратить пользоваться этим положением. "Так неправильно", – отметил папа Ольги.

Напомним, ранее артистка объявила о разрыве в своем личном блоге. Она сообщила, что исполнитель изменял ей и даже поднимал руку. Сам Давид Манукян отмалчивался до последнего, но потом все же прокомментировал случившееся. Тогда он подошел к ситуации философски и объяснил, что все всегда заканчивается, но обсуждать личную жизнь он не намерен.

Недавно внимательные поклонники предположили, что пара якобы все еще живет вместе. Такой вывод они сделали из-за неоднозначных деталей на фотографиях артистов. Сперва на снимке Манукяна они заметили женскую ногу, а затем поняли, что у пары появилось несколько фото, сделанных на фоне одного ковра. Ни Ольга, ни Давид пока не отреагировали на выдвинутую версию.

