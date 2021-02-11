"Так неправильно": взбешенный отец Бузовой обратился к россиянам

Известно, что любящий папа уже обращался с экс-избраннику певицы и просил понять, насколько тяжело сейчас Ольге. Однако, видимо, певец был слишком занят творчеством и участием в шоу "Танцы со звездами", чтобы обратить внимание на состояние бывшей возлюбленной.
Игорь Бузов в очередной раз сделал попытку образумить Даву, а заодно и заставить задуматься других людей. В своем "Инстаграме" отец звезды написал, что женщин, которые испытывают сильные чувства, легко обмануть. Он призвал всех мужчин прекратить пользоваться этим положением. "Так неправильно", – отметил папа Ольги.
Напомним, ранее артистка объявила о разрыве в своем личном блоге. Она сообщила, что исполнитель изменял ей и даже поднимал руку. Сам Давид Манукян отмалчивался до последнего, но потом все же прокомментировал случившееся. Тогда он подошел к ситуации философски и объяснил, что все всегда заканчивается, но обсуждать личную жизнь он не намерен.
Недавно внимательные поклонники предположили, что пара якобы все еще живет вместе. Такой вывод они сделали из-за неоднозначных деталей на фотографиях артистов. Сперва на снимке Манукяна они заметили женскую ногу, а затем поняли, что у пары появилось несколько фото, сделанных на фоне одного ковра. Ни Ольга, ни Давид пока не отреагировали на выдвинутую версию.
Популярные темы форума
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
В чем правда Навального?
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
Я
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!