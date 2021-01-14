"Воспитывать в период старческого маразма": Бледанс пошла по стопам Пугачевой

Эвелина Бледанс часто и искренне общается с поклонниками на разные темы. Иногда она делится своими мыслями и интересуется, что по этому поводу думают подписчики. Пару часов назад звезда выложила интересное фото с коляской.

Бледанс много раз говорила, что хотела бы стать мамой еще раз. Многие пользователи решили, что это – знак, но оказались неправы. Актриса просто хотела обсудить с ними тему позднего материнства.

"Как по мне родителем стать прекрасно в любом возрасте! Есть пример семьи Витогранов, Пугачевой и многих других. Это обсуждается, об этом спорится. А что скажут мои дорогие подписчики" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – подписала публикацию звезда.

Практически все поддержали мнение артистки. Однако нашлись и те, кто посчитали, что она совершенно не знает, о чем говорит: "Главное, чтобы детей было кому воспитывать в период старческого маразма", "Таким как Виторган, Пугачева и многим другим уже внуков надо иметь, а не становиться родителями!!!", "Вы о чём, всему своё время должно быть и рожать надо в молодом возрасте! Это моё мнение", "Дети имеют право на молодых родителей", – делились они.

Напомним, в 2018 году Эвелина Бледанс рассказала, что прошла через процедуру ЭКО. Все были уверены, что никаких проблем не будет, она готовилась к рождению третьего ребенка. Случилось то, чего никто не ожидал: она попала в клинику и объяснила, что там восстанавливается от потрясения. Выяснилось, что беременность оказалась неудачной.

