"Когда ж меня затошнит": народ не признал превратившегося в бабушку Цискаридзе

Николай Цискаридзе опубликовал фото, на котором запечатлен в длинной шубе и шапке среди сугробов. Чтобы не замерзнуть на морозе, артист укутался в шарф и надел шерстяной капюшон. Лицо танцора покрылось инеем, из-за чего стал практически неузнаваем.
В таком образе Цискаридзе, посетивший дачу хореографа Егора Дружинина, отметил День русской водки. По мнению артиста, он выглядел как русский барин. Поклонники же сравнили Николая с бабушкой. "Даже в такой одежде вы шикарны", "Роскошный образ!", "Больше похож на любителя зимней рыбалки".
В комментариях также отметились знаменитости. Например, телеведущая и актриса Екатерина Стриженова, как и многие интернет-пользователи, призналась, что не сразу поняла, чье фото рассматривает. Она тоже считает, что Цискаридзе выглядел сногсшибательно.
Нашлись и те, кто негативно высказался насчет внешнего вида Николая: "А что сногсшибательного в образе бомжа?!", "Вот думаю, когда ж меня затошнит от него?!".
Напомним, недавно Николая Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал. В Сети появились фотографии, на которых похожий на танцора мужчина занимается однополым сексом. Артисту пришлось это комментировать. Он назвал снимки "веселыми картинками" и "дешевыми комиксами".
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