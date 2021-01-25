Вскрылась тайная связь Цискаридзе с Манукяном после грязного гей-скандала

Не успел Давид Манукян отойти от расставания с поющей ведущей, как на него свалилось еще неожиданное одно известие. Известный танцор, ректор Академии русского балета имени Вагановой заявил о родственной связи с ним.
По словам Николая Цискаридзе, он бы никогда не узнал, кто такой Дава, если бы где-то не прочитал или не услышал фамилию Манукян. "Ты какой-то мой дальний родственник. Так что пусть теперь хейтеры ломают головы", – цитирует звезду балета Life.ru.
Николай Цискаридзе пообещал позже все объяснить Даве. Экс-бойфренд Ольги Бузовой и все присутствующие в студии проекта "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" были крайне удивлены, а сам Давид Манукян выразил большое желание узнать подробности. Он добавил, что его бабушка будет рада родству со знаменитым танцором.
Напомним, 22 января Ольга Бузова объявила о расставании с рэпером. Певица призналась, что не уверена в правильности своего поступка, но рассказала об избиениях со стороны Давы.
Что касается Николая Цискаридзе, то недавно он стал фигурантом гей-скандала. Так, в Сети были обнародованы интимные кадры и переписки якобы танцора с мужчинами. Если верить провокационной переписке, то артист якобы настойчиво звал модельера Валентина Юдашкина на свидание и предлагал поиграть "в раздевания".
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