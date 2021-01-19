"Нельзя так палиться": Цискаридзе сделал заявление после мерзкого гей-скандала

Около месяца назад в Сети появились снимки, на которых запечатлен похожий на Николая Цискаридзе мужчина, занимающийся однополым сексом. Артист старался не комментировать эти кадры. Вместо него это делали другие знаменитости. Они вставали на защиту прославленного танцовщика и уверяли общественность, что обнародованные кадры – фейк.
Спустя несколько недель Цискаридзе наконец решил подробно высказаться, разместив публикацию в "Инстаграм". Артист назвал скандал, который его коснулся, "синдромом Дзюбы". Очевидно, танцовщик вспомнил о видео, которое появилось в интернете в ноябре прошлого года. На тех кадрах было видно, как капитан футбольного клуба "Зенит" занимался самоудовлетворением.
Николай признался, что сочувствует заказчикам скандала, которым сложно найти то, чего не существует. Артист назвал обнародованные снимки "веселыми картинками" и "художествами".
"Большие" заказчики, ну нельзя так палиться! Ведь колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов!", – написал он.
Также Николай Цискаридзе вспомнил слова Фаины Раневской, которая однажды посоветовала беспокоящейся коллеге не переживать из-за сплетен. "– В театре все говорят, что я лесбиянка! – А вы им не верьте!!!", – процитировал танцовщик.
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