Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
19 января
Лента новостей
11:59
Акиньшина узнала в детях себя и расстроилась: Опять то же самое
11:52
"Спасибо, не надо!": дети отказались от денег и помощи Стоянова
11:48
В Турции появятся представительства Facebook и Instagram
11:46
Скончался известный ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
11:28
Зюганов о Навальном: Он сам себе не хозяин
11:27
Очень нелепый провал: в Новосибирске двое мужчин пытались украсть чугунный забор
11:26
Николаев впервые ответил на самый важный вопрос о своих усах
11:26
Попавшую в секту певицу-звезду 90-х нашли изрезанной после исчезновения
11:25
От замороженной яйцеклетки Юли: родителей Началовой поздравляют с рождением внука
11:16
Коронавирус в России: за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев
11:13
До минус 60 градусов: в Якутию пришли экстремальные морозы
11:11
Кто заменит Саманту? В продолжении "Секса в большом городе" появятся новые героини
11:02
Пушков: Роль президента Зеленскому совершенно не удалась
10:48
"Никого не впускают и не выпускают": адвокат Федосеевой-Шукшиной о насилии над Алибасовым
10:43
Найден способ выявить COVID-19 по глазам
10:41
Представители ОНК навестили Навального в СИЗО и выяснили условия его содержания
10:16
"Нельзя так палиться": Цискаридзе сделал заявление после мерзкого гей-скандала
10:09
В России появилась еще одна категория граждан с правом досрочного выхода на пенсию – подробности
10:03
"Просто принять": изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина молится за здоровье
09:43
"Похоронить не получится": убитая горем Бородина сообщила о кремации члена семьи
09:24
Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов
08:48
"Хотели резать ногу": обнародованы предсмертные слова Юлии Началовой
08:45
Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году
08:43
Постельные фото Грачевского с молодой вдовой утекли в Сеть после смерти
06:37
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 января 2021 года
04:32
Отрабатывает неотвратимую карму: проблемам Муцениеце нашли неожиданное объяснение
02:41
Сын звезды "Титаника" собрался стать "актрисой"
00:09
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
21:58
Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде
21:56
Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов
21:34
90-летний Краско лишился сил после коронавируса
21:17
В Одинцове поймали сбежавшего волка
20:45
Знаменитый режиссер скончался от рака
20:30
На Алтае пьяный мужчина погиб под поездом
20:06
Привиться стало проще: москвичам больше не нужна справка с работы для вакцинации от коронавируса
19:47
Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота
19:46
В Петербурге хулиганы затушили снегом Вечный огонь
19:31
"Два шара на ниточке": 51-летняя Бледанс заговорила о пластике груди
19:09
Самбурская в колготках взгромоздилась на шест
18:36
Тарасов проговорился о беременности Костенко
18:21
Twitter забанил собиравшуюся объявить импичмент Байдену конгрессвумен
18:06
Под Тюменью при пожаре погибли двое детей
18:04
Когда в России отменят масочный режим? В Минздраве ответили
18:00
Равшана Куркова похвасталась иномаркой за 6,5 миллиона
17:56
Володин рассказал о повестке ГД на весеннюю сессию
17:50
"Волочкова номер два": полуголую Семенович забросали камнями после странной выходки
17:28
Синяки и морщины: Юлия Снигирь указала на недостатки своего лица
17:27
Черный список и запрет на въезд: Киркорову грозят серьезные проблемы
17:20
Суд отправил Навального под арест на 30 суток
17:08
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального
"Порезали так, как было выгодно": воспевающее Пугачеву шоу уличили в обмане
"Малыша ждут": поклонники поздравляют Нинидзе с беременностью
Венедиктов объяснил манипуляции Лукашенко с конституционной реформой: Он виляет, а его давят
Шоу-бизнес

"Нельзя так палиться": Цискаридзе сделал заявление после мерзкого гей-скандала

Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Цискаридзе обратился к заказчикам гей-скандала, который обсуждается в светской тусовке уже несколько недель. Артист считает действия недоброжелателей верхом дебилизма.
прочитано 1469 раз

Около месяца назад в Сети появились снимки, на которых запечатлен похожий на Николая Цискаридзе мужчина, занимающийся однополым сексом. Артист старался не комментировать эти кадры. Вместо него это делали другие знаменитости. Они вставали на защиту прославленного танцовщика и уверяли общественность, что обнародованные кадры – фейк.

ПО ТЕМЕ

"Рушатся семьи": Сафронов назвал заказчиков компромата на втянутого в гей-скандал Цискаридзе

Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет

Спустя несколько недель Цискаридзе наконец решил подробно высказаться, разместив публикацию в "Инстаграм". Артист назвал скандал, который его коснулся, "синдромом Дзюбы". Очевидно, танцовщик вспомнил о видео, которое появилось в интернете в ноябре прошлого года. На тех кадрах было видно, как капитан футбольного клуба "Зенит" занимался самоудовлетворением.

Николай признался, что сочувствует заказчикам скандала, которым сложно найти то, чего не существует. Артист назвал обнародованные снимки "веселыми картинками" и "художествами".

"Большие" заказчики, ну нельзя так палиться! Ведь колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов!", – написал он.

Также Николай Цискаридзе вспомнил слова Фаины Раневской, которая однажды посоветовала беспокоящейся коллеге не переживать из-за сплетен. "– В театре все говорят, что я лесбиянка! – А вы им не верьте!!!", – процитировал танцовщик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 19 января 2021, 10:16 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Николай даже из таких неприятных ситуаций выходит с достоинством. БРАВО !!! Талантливый человек талантлив во всем (ну, или почти во всем).
1

Популярные темы форума

Политика

Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов
Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота
Twitter забанил собиравшуюся объявить импичмент Байдену конгрессвумен
Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом

Шоу-бизнес

"Спасибо, не надо!": дети отказались от денег и помощи Стоянова
Николаев впервые ответил на самый важный вопрос о своих усах
Попавшую в секту певицу-звезду 90-х нашли изрезанной после исчезновения
От замороженной яйцеклетки Юли: родителей Началовой поздравляют с рождением внука

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Нельзя так палиться": Цискаридзе сделал заявление после мерзкого гей-скандала

Артист проявил сочувствие к недоброжелателям

Шоу-бизнес

"Просто принять": изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина молится за здоровье

Она просит помощи у пользователей
Шоу-бизнес

Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов

Ее настигла болезнь
Шоу-бизнес

Постельные фото Грачевского с молодой вдовой утекли в Сеть после смерти

Она не находит себе места от горя

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+