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"От этого и умер": обнародован страшный секрет Ланового

Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
28 января скончался великий артист Василий Лановой. У него был диагностирован коронавирус. Долгое время состояние легенды кинематографа было стабильным, однако именно накануне трагического события ситуация резко ухудшилась. Врачи не смогли спасти артиста.
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Ранее 15 октября 2013 года из жизни ушел сын актера Сергей Лановой. Это событие серьезно отразилось на дальнейшей жизни Василия Ланового и Ирины Купченко. По официальной версии, наследник звезды скончался от острой сердечной недостаточности. Однако ситуация оказалась чуть более запутанной.

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В последнем выпуске программы "Ты не поверишь!" друг артиста рассказал о том, как все было на самом деле. "Был случай, когда Лановой мне звонил ночью и говорил: "Сергунька пропал". Он тогда искал его по моргам. Наркота расшатывала. Он, собственно, от этого и умер", – отметил мужчина.

Оказалось, что еще при жизни Сергея родители узнали о том, что у него есть дочь. У сына были непродолжительные отношения с женщиной из Архангельска. Тогда она забеременела и уехала из столицы. Позднее она все-таки приняла решение выйти на связь с семьей Ланового. После ДНК-экспертизы Василий Семенович взял внучку Аню на полное обеспечение.

Напомним, недавно ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев вспомнил один из последних разговоров с актером. Он подчеркнул, что Лановой души не чаял в своих студентах, а они обожали работать с ним.

В конце декабря Василий Семенович уже заболел, но все равно хотел быть рядом с учениками. Когда ректор сообщил, что училище пока закрыто, Лановой принял решительные меры. Он обзвонил всех своих студентов и велел им заниматься в театре.

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Автор: 1 февраля 2021, 08:36 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

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