"От этого и умер": обнародован страшный секрет Ланового

28 января скончался великий артист Василий Лановой. У него был диагностирован коронавирус. Долгое время состояние легенды кинематографа было стабильным, однако именно накануне трагического события ситуация резко ухудшилась. Врачи не смогли спасти артиста.



Ранее 15 октября 2013 года из жизни ушел сын актера Сергей Лановой. Это событие серьезно отразилось на дальнейшей жизни Василия Ланового и Ирины Купченко. По официальной версии, наследник звезды скончался от острой сердечной недостаточности. Однако ситуация оказалась чуть более запутанной.

В последнем выпуске программы "Ты не поверишь!" друг артиста рассказал о том, как все было на самом деле. "Был случай, когда Лановой мне звонил ночью и говорил: "Сергунька пропал". Он тогда искал его по моргам. Наркота расшатывала. Он, собственно, от этого и умер", – отметил мужчина.

Оказалось, что еще при жизни Сергея родители узнали о том, что у него есть дочь. У сына были непродолжительные отношения с женщиной из Архангельска. Тогда она забеременела и уехала из столицы. Позднее она все-таки приняла решение выйти на связь с семьей Ланового. После ДНК-экспертизы Василий Семенович взял внучку Аню на полное обеспечение.

Напомним, недавно ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев вспомнил один из последних разговоров с актером. Он подчеркнул, что Лановой души не чаял в своих студентах, а они обожали работать с ним.



В конце декабря Василий Семенович уже заболел, но все равно хотел быть рядом с учениками. Когда ректор сообщил, что училище пока закрыто, Лановой принял решительные меры. Он обзвонил всех своих студентов и велел им заниматься в театре.