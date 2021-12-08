"Никита, поправляйся!": Пресняков с перебинтованными руками вызвал ажиотаж

В своем инстаграм-аккаунте внук Аллы Пугачевой разместил фото из спортзала. На нем 30-летний музыкант позирует возле боксерской груши, в майке и с напряженными мышцами. При этом его руки обвязаны специальными бинтами, необходимыми для того, чтобы не травмироваться при ударах.
Кроме того, рыжие волосы певца не гладкие, как обычно, а кудрявые. "Время менять себя!", – подписал снимок Никита Пресняков. Поклонники пришли в восторг от вида звезды.
Фолловеры осыпали сына Кристины Орбакайте комплиментами. "Никита, у тебя красивые кучеряшки, тебе идет!", "Боже, какие мышцы!", – высказались восхищенные россияне.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что Никита Пресняков пока выглядит не идеально. Они посоветовали ему и дальше работать над собой. "Кушай побольше, Никитос", "Никита, поправляйся! Очень похудел!", – прокомментировали кадр артиста пользователи соцсети.
Напомним, внук Примадонны вынужден соблюдать строгую диету, чтобы не попасть на операционный стол. Никита Пресняков из-за неправильного питания подвергся тяжелому заболеванию. У него обнаружили полипы в желчном пузыре.