"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки

На съемках третьего выпуска шоу "Ледниковый период" артист Никита Пресняков стал жертвой острого лезвия. Российская фигуристка Наталья Забияко случайно проехалась по руке своего напарника. Сын Кристины Орбакайте получил травму пальца, брызнув кровью во время показательного выступления. Через несколько дней после шокирующего события звездный мужчина сообщил, как он живет и справляется с изрезанным пальцем.
Выяснилось, что Никита Пресняков готов продолжать сниматься в шоу "Ледниковый период", однако теперь он лишился правой руки — из-за травмы различные поддержки с упором на кисть стали невозможны. "Естественно, там большой кусок кожи слетел, то есть визуально это выглядело так, будто полпальца снесло", — поделился пострадавший артист в инстаграм-аккаунте.
Мужчина показал забинтованный палец на камеру и заверил фанатов, что рана заживает. Сын Кристины Орбакайте до сих пор не может полноценно сгибать покалеченную часть тела и вынужден каждый день делать перевязки.
Никита Пресняков старается сохранять выдержку, чтобы не вылететь из шоу "Ледниковый период". Звездный мужчина готовит вместе с Натальей Забияко очень сложный номер, поэтому отдает тренировкам много сил и энергии. "Мы сейчас смотрим, какие поддержки можно делать, чтобы больше акцент на левую руку шел", — рассказал наследник Кристины Орбакайте.
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