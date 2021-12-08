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Шоу-бизнес
"Какая-то беда": 91-летний Краско оказался запертым дома

"Какая-то беда": 91-летний Краско оказался запертым дома

Иван Краско пожаловался на то, что вынужден сидеть в четырех стенах, практически без свежего воздуха.
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Причиной того, что артист перестал выходить из дома в Санкт-Петербурге, стала плохая уборка улиц. К коммунальникам Северной столицы у звезды большие претензии за неорганизованность и нерасторопность.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Таким образом гололед и огромные сугробы практически запели Ивана Краско дома. А прогулки на свежем воздухе ему были бы очень кстати. По словам актера, на Фонтанке можно сломать ноги из-за большого количества снега.

Артист напомнил, что у него есть проблемы со зрением. "С уборкой улиц какая-то беда", — констатировал Иван Краско. Из дома он вышел за последнее время только 8 декабря. Актер проводил в последний путь коллегу и давнюю знакомую – артистку Нину Ургант.

Напомним, народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла декабря в возрасте 92-х лет. Они с Иваном Краско много лет дружили и были соседями по даче. Однако в последние годы коллеги почти не виделись, поскольку Нина Ургант из-за проблем со здоровьем уже не выходила из дома и не принимала гостей.

Ранее Иван Краско вспомнил о последнем разговоре с давней подругой. По его словам, актриса жаловалась на здоровье.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 17:48 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

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