"Какая-то беда": 91-летний Краско оказался запертым дома

Причиной того, что артист перестал выходить из дома в Санкт-Петербурге, стала плохая уборка улиц. К коммунальникам Северной столицы у звезды большие претензии за неорганизованность и нерасторопность.
Таким образом гололед и огромные сугробы практически запели Ивана Краско дома. А прогулки на свежем воздухе ему были бы очень кстати. По словам актера, на Фонтанке можно сломать ноги из-за большого количества снега.
Артист напомнил, что у него есть проблемы со зрением. "С уборкой улиц какая-то беда", — констатировал Иван Краско. Из дома он вышел за последнее время только 8 декабря. Актер проводил в последний путь коллегу и давнюю знакомую – артистку Нину Ургант.
Напомним, народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла декабря в возрасте 92-х лет. Они с Иваном Краско много лет дружили и были соседями по даче. Однако в последние годы коллеги почти не виделись, поскольку Нина Ургант из-за проблем со здоровьем уже не выходила из дома и не принимала гостей.
Ранее Иван Краско вспомнил о последнем разговоре с давней подругой. По его словам, актриса жаловалась на здоровье.