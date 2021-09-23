Смерть преследовала с детства: как сложилась скандальная жизнь 91-летнего Ивана Краско

23 сентября российскому актеру Ивану Краско исполняется 91. О его непростой жизни и любовных передрягах в материале "Дни.ру".



В последнее время поклонники обсуждают не творчество талантливого артиста Ивана Краско, а его бурную личную жизнь. Актер четыре раза ходил под венец и завоевывал сердца девушек гораздо моложе себя. Последняя пассия Ивана Краско была моложе его аж на 60 лет!



Прошлой весной стало известно, что Краско снова влюбился. Его невестой стала предпринимательница Наталья Смыкова. На телевидении начали поднимать тему внебрачных наследников актера.

Детство

Смерть преследовала Краско с детства. В пять лет он остался круглым сиротой. Его мать умерла от заражения крови после обычного укуса насекомого, а отец начал пить и последовал за супругой.

Мальчика растила бабушка и дядя, который и усыновил Краско. Будущий актер рос в бедности и голоде во время военных лет. Единственной отдушиной для деревенских было кино. Ленты показывали одни и те же, так что Иван Краско знал весь сценарий фильма "Чапаев".

Флот

С детства Краско любил искусство и творчество. Но учиться решил идти в военно-морское училище. Служил на флоте, а потом поступил на филфак и стал посещать Ленинградский театральный институт.

Иван Краско играл в БДТ и Театре имени Комиссаржевской. В 60-х актер сыграл свою первую роль в кино, потом играл в "Сержанте милиции", "Улицах разбитых фонарей" и многих других лентах.

Жены



Во времена учебы в институте Иван Краско женился на Екатерине Ивановой, которая родила от него дочь. Брак распался, так как актер уделял жене слишком мало внимания.

Второй женой Ивана Краско стала педагог Кира Васильевна, которая родила от него двух детей. Но глава семейства начал погуливать на стороне. Любовница родила от него дочь. Вторая жена Краско умерла. Через 12 лет умер и сын Краско.

Еще один раз Краско женился на молодой художнице по костюмам Наталье Вяль моложе его на 47 лет. Жена родила от актера двух сыновей.

Еще одной женой любвеобильного Ивана Краско стала студентка театрального вуза Наталья Шевель моложе его аж на 60 лет. Последние два брака стали поводом для скандальных передач и статей о Краско.

