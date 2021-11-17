91-летний холостяк Краско решился на важный шаг

Пожилой красавец Иван Краско под старость лет почувствовал себя мальчишкой.

Российский актер Иван Краско даже в преклонном возрасте остается востребованным у женского пола. Ровесники и посмеиваются над ним, и тайно завидуют. Конечно, внешняя привлекательность имеет большое значение, но куда более важную роль в жизни играет здоровье.

В 2020 году альфа-самец отечественной киноиндустрии заразился коронавирусом и одолел его, несмотря на коварность недуга и изношенность организма. 91-летнему мужчине крупно повезло, ведь далеко не каждому пенсионеру удается выжить после встречи с COVID-19.

Со временем коронавирус усилил свои позиции, поэтому правительство сделало добровольную вакцинацию от ковида в некотором роде обязательной. Чтобы продолжать актерскую деятельность и выступать в театре, Иван Краско решился на важный шаг — сделал прививку. Пока мужчина задействован всего в одной постановке, да и там ему дали второстепенную роль.

В процессе вакцинации мужчина признался, что вспомнил школьные годы. Судя по всему, Иван Краско почувствовал себя безусым юнцом, которому делают пробу Манту. Эта процедура регулярно проводится в детских образовательных учреждениях для диагностики туберкулезной инфекции.

Напомним, летом артиста разбил инсульт. Ситуация была настолько серьезной, что Иван Краско оказался в реанимации. Звезде пришлось перенести длительную реабилитацию, чтобы встать на ноги.