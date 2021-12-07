Теряющая силы Елизавета II пошла на решительные меры

Историк и специалист по британской монархии Эд Оуэнс считает, что процесс передачи власти наследному принцу уже запущен. Вероятно, королева Елизавета II пошла на такие решительные меры, так как не хочет, чтобы в случае ее внезапной смерти в королевстве случился кризис.
Действительно, в последнее время на 73-летнего принца Чарльза стали возлагать все больше обязанностей, которые раньше исполняла его мать. Например, теперь именно наследный принц появляется на королевских мероприятиях и вручает подданным титулы. Прежде такими делами занималась исключительно монархиня. Как отмечает издание Express, если принц Чарльз примет на себя все королевские обязанности, то он станет самым старым наследником в истории своей страны.
Как сообщает Пятый канал, состояние здоровья Елизаветы II в последнее время вызывает большую тревогу у всех британцев. Судя по всему, 95-летняя монархиня постепенно теряет силы. Она уже отменила свое участие в нескольких важных приемах, так как врачи рекомендовали ей больше отдыхать. А недавно Елизавету и вовсе заметили с синюшными руками, что даже породило в народе слухи об онкологическом заболевании.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, с кем королева Елизавета II чаще всего говорит по телефону.