С кем Елизавета II чаще всего говорит по телефону

Британская королева является обладательницей мобильного телефона марки Samsung, оборудованного специальной системой защиты от хакеров. Над устройством поработала спецслужба МИД Великобритании, и теперь королевский гаджет считается одним из самых защищенных от взломов телефонов в мире. Елизавета II может не бояться, что кто-то когда-то получит доступ к ее сообщениям или контактам.
Впрочем, телефон монархиня использует в основном в бытовых целях – общается с родственниками. Как сообщила газета Express со ссылкой на королевского эксперта Джонатана Сакердоти, чаще всего Елизавета II говорит со своей дочерью – принцессой Анной и со своим менеджером – Джоном Уорреном.
Контакты эти людей являются самыми востребованными для королевы: когда звонят эти собеседники, Елизавета всегда снимает трубку, да и сама она набирает номера этих людей чаще всего. Как сообщает Пятый канал, Джон Уоррен является не только менеджером королевы, но и зятем ее покойного друга – графа Карнарвона. Вероятно, еще и по этой причине общение с Уорреном столь важно.
Стоит также отметить, что помимо мобильного телефона, монархиня общается с людьми через соцсети, пользуется видеозвонками и даже как-то устраивала онлайн-встречи в приложении Zoom.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что обнародован страшный диагноз королевы Елизаветы II.