Какая дикость: Миддлтон поразила Елизавету II неуместным поведением

Сегодня Кейт Миддлтон считается истинным образцом элегантности. Ее стиль и манеры безупречны, и герцогиня никогда не позволяет себе на публике отходить от правил королевского этикета. Такое поведение очень импонирует королеве, которая нашла в новой родственнице настоящую единомышленницу, поддержку и опору. Однако есть один пункт в поведении жены принца Уильяма, который поражает Елизавету II до глубины души.
Речь идет о неожиданной привязанности Миддлтон к кухне. Девушка росла в обычном доме, поэтому считает кухню едва ли не главной комнатой в жилище. Для монархини же, привыкшей к жизни во дворце, это настоящая дикость.
Когда королева впервые посетила дом, подаренный ею своему внуку и его супруге, она была неприятно поражена тем, что семья большую часть времени проводит на кухне. Как сообщило издание Express, на взгляд Елизаветы II, это помещение предназначено исключительно для обслуживающего персонала, а для членов монаршей фамилии регулярное пребывание на кухне просто неуместно.
Что касается Кейт, то она любит готовить сама и обходится без обилия прислуги, поэтому на кухне бывает довольно часто. Забавно, что даже первым словом ее сына Луи стало имя автора кулинарной книги, которую мать часто показывала сыну во время готовки.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что появившаяся на публике Кейт Миддлтон произвела фурор.