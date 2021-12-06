Боярскую поздравляют с рождением сына

Елизавета Боярская поделилась радостной новостью.

В своем инстаграм-аккаунте актриса сообщила, что они с семьей отметили день рождения сына Григория. Мальчику исполнилось три года. Звезда поделилась милыми снимками с праздника.

Елизавета Боярская сделала для ребенка трогательный сюрприз – вечеринку. На фото артистка запечатлена рядом с мужем Максимом Матвеевым, а на другом, в "Сторис", показан торт для именинника.

Знаменитость адресовала малышу нежное признание. Она отметила, что быть его родителями – это необыкновенное счастье. Елизавету Боярскую с супругом поздравили поклонники, коллеги и товарищи, пожелав Грише счастья и здоровья. Примечательно, что кадров с виновником торжества актриса не опубликовала. Они с мужем пока оберегают сына от посторонних глаз.

Недавно Елизавета Боярская впервые показала россиянам свою 16-летнюю крестную дочь, которую тоже зовут Елизавета. До этого она не рассказывала, что является духовной мамой ребенка своей приятельницы.

Напомним, у Елизаветы Боярской с мужем есть и старший сын Андрей. Мальчику девять лет. Ранее Максим Матвеев показал фото артистки с наследником поклонникам в своем микроблоге. Подписчики отметили, что сын очень похож на звездную маму.