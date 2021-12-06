Обида до гроба: Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Ярмольника

Марк Рудинштейн считался одним из самых значимых продюсеров страны. Но и самым одиозным. Он порой рубил с плеча. И нажил много врагов.

Летом 2010 года в артистическом мире разорвалась бомба. Тогда Марк Рудинштейн опубликовал скандальные откровения о звездах, которые в разные годы приезжали на созданный им кинофестиваль "Кинотавр". В частности, продюсер рассказывал, как там в казино чуть не изнасиловали Настю Чухрай, про Тихомирову говорил, что она якобы "сменила много мужиков", а Ярмольника назвал "профессиональным плакальщиком".

"Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники", – позже объяснил он в интервью. "За вашим гробом Ярмольник вряд ли будет стоять", – уверяла тогда бравшая интервью для GQ журналистка.

"Слава Богу", – парировал продюсер.

Журналистка под занавес беседы тогда спросила его: "Вас не пугает, что в глазах людей вы навсегда останетесь нелепой фигурой завистника, который нашел единственный способ примазаться к великим – это плюнуть на могилы..." И Рудиншейн прямо ответил: " Это вопрос, который будет меня мучить до конца жизни. Я не знаю, сколько мне осталось. Я серьезно болен, и каждый мой день буквально может оказаться последним. Я не совсем понимаю, что натворил и зачем. Я готов извиниться за многое, но я сказал правду".

Напомним, в 2020-м советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Через год он перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.