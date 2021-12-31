Группа "Фабрика" поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Голосистые красотки из группы "Фабрика" окунулись в атмосферу праздника. Девушки записали для вас поздравление с Новым годом.

В 2021 году в составе группы "Фабрика" произошли перемены. Коллектив покинула Александра Попова. На ее место пришла роскошная брюнетка Валерия Девятова. Она прекрасно спелась с коллегами и стала полноправным членом команды. Сейчас женское трио дарит праздничное настроение на концертах, а читателям "Дни.ру" девушки посвятили дистанционное поздравление с Новым годом.

Поп-звезды предстали перед камерой во всей красе. Яркие, подтянутые и нарядные певицы волновались, когда произносили для вас торжественную речь, и немного смущались. Талантливые артистки нашли правильные слова, которые не стыдно повторить.

"Привет, Дни.ру! С вами группа "Фабрика". Поздравляем! С Новым годом, с новым счастьем!" — объявили знаменитые вокалистки. Поздравление с Новым годом вышло емким и как нельзя кстати подходящим к случаю.

"Фабрика" в 2022 году отметит юбилей — 20 лет с даты основания коллектива. Из первого состава в команде осталась только Ирина Тонева. Ранее мы писали правду о ее романе с солистом группы "Корни" Павлом Артемьевым.



Отметим, что поздравление с Новым годом для вас оставили многие кумиры современности. Звезды не поскупились на добрые пожелания в честь торжества. "Дни.ру" уже разместили обращения Юлии Савичевой, Иванушек International, Анны Семенович и других артистов.