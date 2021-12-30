Юлия Савичева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

В канун Нового года артисты подготовили поздравления для читателей "Дни.ру". Юлия Савичева не стала исключением.

Артистка активно занимается своей карьерой и находится в топе исполнителей который год подряд. С именем певицы было связано немало светских новостей. Юлия нередко делилась откровениями о своей жизни. Например, в одном интервью она рассказала о том, как потеряла ребенка. Они с мужем ждали первенца, Савичева долго не могла забеременеть, но вскоре увидела долгожданные две полоски. Однако у артистки случился выкидыш и стать счастливой матерью она смогла только через четыре года.

Рассказ о таком непростом моменте в жизни не прошел для Юлии бесследно, на нее обрушился хейт. Такая реакция стала для певицы шоком, она не ожидала беспочвенных обвинений. Савичева долго пыталась подавить чувства после утраты, а тут еще и негатив.

Позже Юлия Савичева рассказала, что долго была неуверенной и закомплексованной. С самого детства у артистки развивались комплексы, которые она боролась всю жизнь. Только к 25 годам Савичева смогла уйти от навязанного родителями образа и стать собой.

В канун Нового года Юлия обратилась к читателям "Дни.ру" с трогательным поздравлением. Артистка от всей души пожелала главного. "Будьте счастливы, любимы, и чтобы все у вас получилось", – произнесла Юлия.