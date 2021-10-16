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Шоу-бизнес
Солист группы "Корни" раскрыл правду об отношениях с коллегой по "Фабрике звезд": Было и было

Солист группы "Корни" раскрыл правду об отношениях с коллегой по "Фабрике звезд": Было и было

"Фабрика звезд" когда-то была самой популярной музыкальной программой на телевидении. Не все, что происходило на проекте, было правдой.
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Много лет назад, кажется, не было человека, который не слышал бы про "Фабрику звезд". Тысячи телезрителей прилипали к экранам, когда начинался телепроект. У каждого появлялись свои фавориты и любимые парочки.

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После проекта некоторые были разочарованы тем, что многое на нем оказалось ложью. Так, всем полюбившийся дуэт Павла Артемьева и Ирины Тоневой тоже оказался неправдой. Во времена шоу каждый наизусть знал текст песни "Понимаешь", которую исполнили начинающие артисты. Музыкальная пара сильно полюбилась зрителям.

Оказывается, у самих музыкантов нет такого трепета к друг другу и к проекту в целом. К "Фабрике звезд" они относятся как к одному из этапов своей жизни. Между собой контакт певцы никак не поддерживают.

"Я не испытываю особо никаких чувств на этот счет. Было и было", – высказался один из участников группы "Корни".

Он заметил, что особого отношения к песне, хоть и к трогательной, он не имеет. Им с Ирой нужно было просто выйти и исполнить ее, что они и сделали.

После "Фабрики", как и многие, Артемьев и Тонева плотно занялись сольной карьерой. Они поют , выступают и не особо часто вспоминают свою молодость. Музыкант также стал проявлять себя как актер. Его можно увидеть в нескольких фильмах и сериалах.

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Ирина Тонева. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
16 октября 2021, 13:54 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости

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