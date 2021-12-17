"Ни денег, ни славы": Агутин задаром поет на новогодних огоньках

Знаменитый вокалист сообщил в "Инстаграм" о досадной неприятности, которая происходит с ним по долгу службы. Леонид Агутин признался, что буквально заставляет себя выступать на новогодних огоньках, поскольку удовольствия от этого совсем не получает.
Артист возмущается по ряду причин. Во-первых, праздничные шоу не делают его репутацию почетной, во-вторых, не пополняют кошелек. Ощутимой выгоды от выступлений мужчина не обретает и поет задаром.
"Призван на эту службу, которая ни денег, ни (уже давно!) славы никакой не приносит — только отбирает время", — объявил Леонид Агутин подписчикам. Мужчина уговаривает себя появляться в предновогодних проектах, так как их трансляция интересует огромное количество россиян. К тому же многие артисты мечтают быть приглашенными на эти мероприятия.
Звездный исполнитель сообщил, что у него дома нет телевизора. Так что смотреть ненавистные программы в Новый год 2022 он не собирается. Ему вполне достаточно съемок.
Напомним, Леонид Агутин распереживался из-за продолжения шоу "Голос" после смерти Александра Градского. Вокалист даже не смог представить, как проект продолжится без опытного наставника. Поклонники его поддержали, им тоже нелегко мириться с прискорбной утратой.