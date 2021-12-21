"Эта штука была самым желанным подарком": Газманов показал детские забавы

Родион Газманов вспомнил детские годы и порадовал фанатов новой публикацией.

Сын Олега Газманова часто публикует на своей странице в "Инстаграм" архивные фотографии с членами семьи. Так, в день матери Родион выложил сразу несколько снимков с Ириной Павловной. Сегодня мужчина в очередной раз передал привет из прошлого новым постом.

На фото он с отцом играет в популярную в девяностых приставку "Денди". Обращаясь к так называемым "бумерам" он написал: "Эта штука когда-то была самым желанным подарком на Новый Год абсолютно для всех детей. Да и для взрослых тоже". Последнюю мысль подтверждает увлеченное выражение Олега Газманова. Несмотря на возраст, певец с удовольствием играет в видеоигру. Также сын артиста предложил подписчикам отметиться в комментариях и написать название любимой игры.

Подписчики с охотой вспомнили свои детские годы. "Сколько времени было убито за прохождением залипательных игр! Танчики, тетрис, Супер Марио, Русалочка", "Да! Было дело", "Ностальгия. К соседским мальчикам ходила иногда поиграть", "Детство, детство, какие классные воспоминания", "Да, помню вечерами в танках зависали всей семьей в девяностые. Спасибо за ностальгию", – пишут фолловеры.