Какая нежность: бросившего Бузову Тарасова засняли во время близости с Басковым

Полузащитник Дмитрий Тарасов 19 октября 2021 года объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением четвертого ребенка. А потом он перешел в медийный футбольный клуб "На спорте", в котором выступают популярные артисты, музыканты и блогеры. Сам футболист совмещает теперь все ипостаси.



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