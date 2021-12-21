Какая нежность: бросившего Бузову Тарасова засняли во время близости с Басковым

"Я мало времени уделял семье, а профессиональный спорт требует полной отдачи, поэтому решил пока сделать паузу", – пояснил Тарасов. Но при этом он времени зря не теряет.
Недавно, например, снялся в видеоклипе певицы Марго Овсянниковой. Хотя не против, кажется, и сам попробовать себя в качестве исполнителя. "Я люблю открывать все новое, и мне это нравится, – заверил бывший муж Ольги Бузовой. – Я всю жизнь хорошо пою в караоке, хотя и без музыкального образования – я самоучка, ни с кем не занимаюсь вокалом".
Тарасов пока не думает про полноценный альбом или концертный тур. "Мне уже 34 года, я не знаю, чем буду заниматься дальше, продолжу ли спортивную карьеру, – говорит Дмитрий. – Но если мне предложат записать дуэтную песню, то подумаю, я открыт для предложений и у меня есть много музыкальных кумиров". При этом на вопрос, входил ли в число его кумиров Ольга Бузова, футболист отказался отвечать: "Какой она мой кумир?! Вы издеваетесь?"
При этом он считает, что может выступить на сцене не хуже многих артистов. "Если учесть, что творится вокруг, что поют те, кто петь не умеет", – пояснил он.
Но, если он он решит заняться профессионально музыкальной карьерой, то, вероятно, уроки сможет брать у самого бывшего солиста Большого театра Николая Баскова. Ведь, как оказалось, они давние друзья. Их нежные объятия на новогоднем бале канала Fashion TV засняли десятки камер.