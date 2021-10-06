По стопам Королевой? Семенович заморозила яйцеклетки и готовится к родам

Скандал с Наташей Королевой привлек внимание общественности к процедуре заморозки яйцеклеток. Оказалось, что некоторое время назад через это прошла и Анна Семенович.

Артистка уже долгие годы считается бессменным секс-символом отечественной эстрады. При этом сейчас ей 41 год, мужа у знаменитости нет и детей тоже. Она признавалась, что лишь недавно осознала, что готова стать матерью и не жалеет ни о чем. Однако пока того самого мужчину дива не встретила.

Анна Семенович отметила, что давно хотела заморозить яйцеклетки "для подстраховки". При этом она переживала, что процедура может оказаться достаточно опасной и болезненной. Уже сейчас звезда подчеркивает, что все это – миф. По словам артистки, процедура занимает всего 24 часа и не приносит никаких неприятных ощущений. "Даже немного прикольная", – сообщила она.

Знаменитость указала, что находилась под общим наркозом, пока медицинские работники осуществляли все необходимые действия. Как сообщает LIFE, перед тем, как лечь в клинику необходимо проконсультироваться со специалистом, а стоимость процедуры зависит от учреждения, в котором она будет проводиться, и начинается приблизительно от 80 тысяч рублей.

Анна Семенович рассказала, что сейчас планирует рожать сама. Замороженные яйцеклетки нужны ей на тот случай, если через десять лет она решит произвести на свет еще одного ребенка. Пока она мечтает о дочери, но главное – здоровье, а потому она будет счастлива и появлению сына. Обсуждать потенциального отца наследников Анна отказалась. Она не любит, когда личное становится общественным.