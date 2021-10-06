Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери
партнеры
Среда
6 октября
Лента новостей
16:00
"Они знают больше": дочь угасающего на глазах Гаркалина сделала пугающее заявление
15:57
Возвращение на экраны и проблемы с законом: как живет Михримах из "Великолепного века"
15:47
Володина рассказала о провокациях после скандала с Гузеевой на "Давай поженимся"
15:44
"Отклонение от нормы": как голые фотографии Панина повлияли на его дочь
15:44
Скрытную Маркл вывели на чистую воду: Обманула всю страну
15:38
"Что-то нездоровое": Варум поставила крест на сексе после 40 лет
15:36
Критическая стадия: госпитализированному с ковидом актеру Гаркалину стало хуже
15:22
Достойное наследство: Эрнсту от отца достался патент на уникальное изобретение
15:09
Лорак показала роскошное кольцо после горячих объятий с бывшим мужем
14:50
Солистка группы "Винтаж" встала на колени перед обнажившим ягодицы мужчиной: Сделаю это нежно
14:44
"Кидаются с голой грудью": Женившегося солиста "На-на" штурмуют поклонницы
14:40
"Видеть и слышать не хочу": Бородина прилюдно плюнула в бывшего мужа
14:31
"На крючке": Арзамасова сообщила о зависимости и желании сбежать
14:28
Организаторов концерта "Руки вверх" оштрафовали на 300 тысяч из-за толпы на танцполе
14:24
По стопам Королевой? Семенович заморозила яйцеклетки и готовится к родам
14:24
"Это как цунами": признавшаяся в зависимости Варум простила измену Агутину
14:20
Счастливый Малахов показал интимную съемку с любимой женщиной
14:02
"Идиот!": британцы высмеяли призыв главы "Нафтогаза" к санкциям против "Северного потока – 2"
14:00
Сестра-инвалид Оксаны Самойловой стала жертвой мошенников
13:42
Застенчивый человек: вдова Талькова вспомнила подробности знакомства с музыкантом
13:38
Оно как неживое: Басков напугал желтушным цветом лица
13:28
Знаменитую ведущую прогнали с работы из-за беременности
13:24
Разошедшаяся с мужем Лазарева заговорила о страшном недуге: Испугался и убежал
13:22
Онкобольную звезду "Зачарованных" хоронят заживо
13:00
Зеленский не выполнил главное поручение Запада – экс-депутат Рады
12:51
"До совершеннолетия ребенка": как Гагарина и Исхаков поделят ребенка после развода
12:37
"Психически в плохом состоянии": Белохвостикову назвали опасной для облитого кипятком крохи-внука
12:27
"Я нуждался в нем, как нуждался в жене": незадолго до смерти Джигарханян сделал откровенное признание
12:13
Раскрыты ужасающие детали романа Волочковой с таинственным незнакомцем: Выкидыши, аборты
12:05
В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек
11:55
Выглядит странно: Пересильд после съемок в открытом космосе дали дельный совет
11:49
С бородой и пузиком: "поднявшегося из ямы" дебошира Николаева едва узнали
11:37
"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей
11:35
Измены, потеря ребенка и равнодушие: чего натерпелись Стаханова и Князева в отношениях с Роланом Быковым
11:32
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
11:16
Марина Зудина сбежала из России после травли
11:15
Цена на газ в Европе взлетела выше 1600 долларов за тысячу кубометров
11:09
"Неровно дышит": раскрыты неожиданные детали отношений Волочковой и Джигурды
11:02
"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной
10:59
Грязная работа в США, измена и одиночество: куда исчезла звезда "Обручального кольца" Нильская
10:51
В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров
10:46
"Разбежались по разным углам": Прилучный и Карпович начали сторониться друг друга
10:36
Цены на продукты рекордно выросли впервые за 40 лет: Почти на 30%
10:27
Пообещавший удовлетворить Валерию Джигурда выбрал дату боя с Пригожиным: Будем дожимать!
10:19
"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
10:02
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
10:01
В Воронежской области ребенка-аутиста не пустили на аттракционы
09:46
Житель Екатеринбурга выпал на дорогу из машины после ссоры с девушкой
09:23
На Кубани полицейский заживо сгорел в машине
09:14
Игривая Пугачева на коленях вызвала оторопь: Ни попы, ни талии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!
Игривая Пугачева на коленях вызвала оторопь: Ни попы, ни талии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
По стопам Королевой? Семенович заморозила яйцеклетки и готовится к родам

По стопам Королевой? Семенович заморозила яйцеклетки и готовится к родам

Скандал с Наташей Королевой привлек внимание общественности к процедуре заморозки яйцеклеток. Оказалось, что некоторое время назад через это прошла и Анна Семенович.
прочитано 327 раз

Артистка уже долгие годы считается бессменным секс-символом отечественной эстрады. При этом сейчас ей 41 год, мужа у знаменитости нет и детей тоже. Она признавалась, что лишь недавно осознала, что готова стать матерью и не жалеет ни о чем. Однако пока того самого мужчину дива не встретила.

ПО ТЕМЕ

"Я сделала это!": Семенович заморозила яйцеклетки

Слишком много лжи: Семенович рассекретила детали разрыва отношений с мужчиной

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Анна Семенович отметила, что давно хотела заморозить яйцеклетки "для подстраховки". При этом она переживала, что процедура может оказаться достаточно опасной и болезненной. Уже сейчас звезда подчеркивает, что все это – миф. По словам артистки, процедура занимает всего 24 часа и не приносит никаких неприятных ощущений. "Даже немного прикольная", – сообщила она.

Знаменитость указала, что находилась под общим наркозом, пока медицинские работники осуществляли все необходимые действия. Как сообщает LIFE, перед тем, как лечь в клинику необходимо проконсультироваться со специалистом, а стоимость процедуры зависит от учреждения, в котором она будет проводиться, и начинается приблизительно от 80 тысяч рублей.

Анна Семенович рассказала, что сейчас планирует рожать сама. Замороженные яйцеклетки нужны ей на тот случай, если через десять лет она решит произвести на свет еще одного ребенка. Пока она мечтает о дочери, но главное – здоровье, а потому она будет счастлива и появлению сына. Обсуждать потенциального отца наследников Анна отказалась. Она не любит, когда личное становится общественным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 14:24 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

Викунья Тигрунья
Пожаловаться Ответить
Одна идиотка по фамилии Пугачёва спорола чушь, что мозги отморозила и всё....Понеслось- поехало. Простикомы стали плодить отморозков из заморозки.
Гость869634
Пожаловаться Ответить
себя бы заморозила навсегда, например
да такой капсулы не найдут, сисьгэ будут выпирать
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной

Не жалеет ли певица о содеянном

Шоу-бизнес

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей

Под дых получила Ирина Чеснокова
Шоу-бизнес

Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Это как цунами": признавшаяся в зависимости Варум простила измену Агутину

Певица росла вместе с опытом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек
Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров
Житель Екатеринбурга выпал на дорогу из машины после ссоры с девушкой
На Кубани полицейский заживо сгорел в машине
Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+