Первый канал разнесли за показуху после смерти Градского: Может, хватит?

В своем микроблоге в "ЖЖ" обозревательница высказала мнение, что создатели проекта устроили показуху, постоянно используя фамилию покойного певца. Она считает, что Первый канал таким образом просто хочет поднять свои рейтинги.
Лена Миро напомнила, что исполнивший песню скончавшегося Александра Градского участник шоу "Голос" тут же прошел в финал, а одна из наставниц, певица Пелагея в это время не сдержала слез. Также на протяжении всего эфира Первый канал демонстрировал пустое кресло
артиста.
Блогер отметила, что все выглядело очень профессионально, но вместе с тем раскритиковала Первый канал. Она уверена, что телевизионщики просто ловят хайп на трагедии, эксплуатируя ее. Обозревательница призвала оставить в покое ушедшего в мир иной исполнителя: "Может, хватит?".
Многие россияне согласились с Леной Миро. Они отметили, что не верят в показное сострадание. Некоторые наиболее категорично настроенные пользователи Сети и вовсе заявили, что Первый канал умер намного раньше, чем Александр Градский.
Напомним, 72-летний композитор перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. Причиной же его кончины в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре коронавируса. Ранее певец Александр Волчков специально для "Дни.ру" рассказал о последнем вечере в жизни Александра Градского.