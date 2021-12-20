В тяжелом состоянии и без сознания: победитель "Голоса" о последнем в жизни вечере Градского

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни, в самый разгар 10-го сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос". Его уход стал для многих шоком, в том числе и для победителя 2-го сезона шоу Сергея Волчкова. В 2013 году он входил в команду Градского и был назван победителем.

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