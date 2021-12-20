В тяжелом состоянии и без сознания: победитель "Голоса" о последнем в жизни вечере Градского

"Год заканчивается не очень хорошо – ушел из Александр Борисович Градский, – вздыхает Сергей Волчков. – Я потерял своего друга, наставника, человека, который дал мне возможность стоять на большой сцене, поверил в меня и по-человечески любил. Это было взаимно. У меня в этой жизни было два ориентира – Градский и Кобзон (умер 30 августа 2018 года – Прим. ред.). Теперь нет обоих".
О том, что сердце Градского перестало биться, Волчков узнал одним из первых. "Мне сообщили печальную новость рано утром 28 ноября, – рассказал певец в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на праздновании юбилея Кремлевского дворца. – Хотя накануне вечером я уже знал, что он находится в тяжелом состоянии, без сознания."
Сегодня идет много споров вокруг открытого Градским осенью 2015-го года театра "Градский Холл" на улице Коровий Вал. Что его ждет? Продолжит ли работу? "Я думаю, с ним будет все хорошо, он не закроется, – полагает Волчков. – Потому что фундамент этого театра заложен, артисты собраны. Александр Борисович построил такую лодку, которая будет еще долго плыть".
С 31 декабря по 9 января в "Градском-холле" состоятся традиционные Рождественские концерты, в которых выступят звезды "Голоса" разных лет – Алла Рид, Дина Гарипова, Александра Воробьева, Стас Обухов. Значится в афише и имя Сергея Волчкова. Правда, он признался, что после смерти наставника от выступления отказался.
"Я не являюсь солистом этого театра и выступаю как приглашенный артист, – пояснил он. – В этих концертах я участвовал по личному приглашению Александра Борисовича. А сейчас у меня свои планы. Но вот в концертах памяти, которые там планируются, я появлюсь, отменю все другие планы ради этого".
Напомним,72-летний Александр Градский перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.