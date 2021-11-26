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Невыносимое занудство и контроль: почему браки Екатерины Климовой с треском провалились

Невыносимое занудство и контроль: почему браки Екатерины Климовой с треском провалились

Эксперт рассказал о проблемах звезды на личном фронте.
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За плечами 43-летней Екатерины Климовой три неудачных брака. Актриса была замужем за ювелиром Ильей Хорошиловым, посещала ЗАГС с коллегой по цеху Игорем Петренко и выходила замуж за актера Гелу Месхи. Физиогномист Зоя Никитенкова объяснила, почему все попытки актрисы обрести счастье с мужчиной с треском провалились. Эксперт исследовал фото Климовой и ее экс-мужей и пришел к неутешительным выводам.

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По словам Никитенковой, с Климовой трудно ужиться: авторитет у нее только один – она сама. Актриса держит всех вокруг под контролем от чего ее близкие часто ощущают дискомфорт. Знаменитость упряма, упорна и прагматична. Для Екатерины, уверен эксперт, очень важен материальный уровень партнера. Кроме того, у Климовой личная жизнь всегда на втором месте – всю себя она отдает профессии.

Судя по фото, говорит Зоя Никитенкова, первый муж Екатерины Климовой, Илья Хорошилов – человек прагматичный и сконцентрированный на выгоде. Ювелир никогда не понимал стремления жены к славе. Хорошилов, считает эксперт, не собирался жить по правилам Климовой. Для творческой актрисы занудство первого мужа было невыносимым.

Игорь Петренко, считает физиогномист, был идеальной парой для Екатерины Климовой. В характере актера есть ряд неприятных черт, например, постоянная отрешенность и неспособность идти на компромиссы, однако эти особенности не беспокоили Климову.

Зоя Никитенкова считает, что между Екатериной и Игорем не произошло единения душ. В какой-то момент каждый начал жить своей жизнью. Петренко перестал быть выгоден Климовой.

Гела Месхи, уверен эксперт, вступая в брак, не собирался идти в подчинение к Екатерине Климовой. Актер привык к независимости и подстраиваться под жену не хотел. Месхи – сложный партнер для любой женщины, отмечает специалист. Актер совершенно не ориентируется на желания других.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 18:36 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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