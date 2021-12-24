Первую жену Грачевского оставили у разбитого корыта: Отказано в наследстве

Суд отклонил иск первой супруги режиссера Галины относительно имущества покойного. Об этом сообщил адвокат Евгений Бранецкий, который представляет интересы вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской.
Юрист рассказал, что первая жена знаменитости в исковых требованиях настаивала на разделе доли в киножурнале "Ералаш" и одноименном продюсерском центре. Адвокат добавил, что фактически экс-супруги поделили совместно нажитое имущество, но юридически это не оформили.
Евгений Бранецкий считает, что Галина Грачевская может воспользоваться правом оспорить решение суда и подать апелляционную жалобу. Напомним, в свою очередь Екатерина Белоцерковская после смерти мужа решила поделить наследство между его детьми поровну.
В настоящее время помимо прочего последняя супруга Бориса Грачевского судится с "Ералашем". В ее адрес выдвинули иск на 18,5 миллиона рублей. Как писали "Дни.ру", недавно в своем микроблоге Екатерина Белоцерковская заявила, что 2021 год был для нее адом.
Напомним, 71-летний Борис Грачевский умер 14 января этого года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. С тех пор идет борьба за его наследство.