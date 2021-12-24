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24 декабря
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Шоу-бизнес
Первую жену Грачевского оставили у разбитого корыта: Отказано в наследстве

Первую жену Грачевского оставили у разбитого корыта: Отказано в наследстве

Спустя почти год после кончины Бориса Грачевского ожесточенная война за его имущество не сбавляет оборотов. Стало известно, что одной претенденткой на наследство создателя "Ералаша" стало меньше.
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Суд отклонил иск первой супруги режиссера Галины относительно имущества покойного. Об этом сообщил адвокат Евгений Бранецкий, который представляет интересы вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской.

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Юрист рассказал, что первая жена знаменитости в исковых требованиях настаивала на разделе доли в киножурнале "Ералаш" и одноименном продюсерском центре. Адвокат добавил, что фактически экс-супруги поделили совместно нажитое имущество, но юридически это не оформили.

Евгений Бранецкий считает, что Галина Грачевская может воспользоваться правом оспорить решение суда и подать апелляционную жалобу. Напомним, в свою очередь Екатерина Белоцерковская после смерти мужа решила поделить наследство между его детьми поровну.

В настоящее время помимо прочего последняя супруга Бориса Грачевского судится с "Ералашем". В ее адрес выдвинули иск на 18,5 миллиона рублей. Как писали "Дни.ру", недавно в своем микроблоге Екатерина Белоцерковская заявила, что 2021 год был для нее адом.

Напомним, 71-летний Борис Грачевский умер 14 января этого года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. С тех пор идет борьба за его наследство.

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Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 18:38 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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