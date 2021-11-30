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Шоу-бизнес
Молодая вдова взвыла через год после смерти Грачевского: Он был адом!

Молодая вдова взвыла через год после смерти Грачевского: Он был адом!

В прошлом году ушел из жизни легендарный создатель "Ералаша". Екатерина Белоцерковская тяжело переживает утрату.
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Сейчас возлюбленная Бориса Грачевского воспитывает их маленького сына. После смерти режиссера началась ожесточенная борьба за его наследство. Вдова знаменитости хотела разделить все между детьми, но ей не позволили. Первая жена создателя "Ералаша", с которой он расстался около 20 лет назад, заявила, что требует свою долю.

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Однако и на разъяренной бывшей супруге дело не завершилось. Совладелец тележурнала вдруг сообщил, что коллега якобы должен был ему 18 миллионов рублей. Делить свои права на "Ералаш" с Екатериной он не только отказался, но и всеми способами ограничил ей доступ к нему. Многочисленные конфликты и суды вывели вдову легенды из себя.

В личном блоге Екатерина Белоцерковская указала, что в начале декабря все постепенно начинают подводить итоги года. "Он был адом!" – заявила она. Женщина отметила, что просто мечтает, чтобы 2021 поскорее завершился и верит в то, что дальше все может быть намного лучше.

Публика поддержала вдову Бориса Грачевского. "Катюша, нужно время, и ты сможешь "дышать и идти", ты не одна, в твоей руке маленькая ладошка! Обнимаю тебя!", "Екатерина, сил, здоровья и терпения, все будет хорошо, у Вас есть чудесный малыш", "Такие искренние слова, пусть у Вас тоже будет счастье, любовь и здоровье", – прокомментировали подписчики.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 13:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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