"Она совершила ошибку": почему Грачевский не написал завещания последней жене

Режиссер и создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер в январе этого года. Он оставил после себя богатое наследство, за которое теперь разворачивается настоящая битва. Вдова Екатерина Белоцерковская намеревалась все решить тихо и без разборок. При этом она первая подняла эту тему и на всю страну объявила, что разделит все честно и поровну.
Однако неожиданно для всех иск со своими требованиями подала первая жена режиссера Галина Яковлевна. Это изменило планы Белоцерковской.
Вдова Грачевского не стала молчать и рассказала обо всем подписчикам своего "Инстаграм". На всю страну вдова Грачевского объявила, что его первая семья осталась с тремя квартирами, дачей из двух домов, двумя гаражами, автомобилем и деньгами. А теперь мол просит еще.
Давняя приятельница Бориса Грачевского Светлана Туманова уверена, что слова вдовы режиссера могли разозлить его первую семью. Галя обиделась на то, что Екатерина вынесла сор из избы. И теперь начался скандал из-за наследства, хотя никто его начинать не хотел.
"Она совершила грубейшую психологическую ошибку, когда первая заговорила о наследстве", – приводит слова подруги Грачевского "КП".
Теперь на кону стоит элитный особняк на Новой Риге, трехкомнатные апартаменты в центре Москвы, банковский счет и киножурнал "Ералаш".
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