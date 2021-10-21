"Она не работает": Обездоленная вдова Грачевского задолжала миллионы

Последняя жена Бориса Грачевского осталась без копейки. С женщины требуют огромную сумму денег.

Смерть любимого мужа обернулась для Екатерины Белоцерковской не только эмоциональным потрясением, но и колоссальными финансовыми трудностями. Мало того, что она осталась одна с ребенком на руках, теперь с нее пытаются взыскать 18,5 миллионов рублей. Наследство Бориса Грачевского женщина получить еще не смогла, да и заработать на достойное существование тоже. Отдавать долги нечем, ситуация страшная.

Друг создателя "Ералаша" Аркадий Григорян заявил о том, что кинорежиссер при жизни не выплатил ему кучу денег и подал в суд на Екатерину Белоцерковскую. У обездоленной вдовы нет материальной возможности удовлетворить требование истца, она сама едва сводит концы с концами.

"Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает", — рассказал журналистам адвокат бедной должницы. Накопления, которые оставались у Белоцерковской после кончины супруга, давно канули в лету. Товарищи Бориса Грачевского стараются обеспечивать женщину денежным довольствием, так как иначе ее положение будет совсем плачевным.



Напомним, Борис Грачевский скончался в январе 2021 года в больнице из-за коронавирусной инфекции. Создатель "Ералаша" совсем не собирался умирать. Его молодая жена с трудом перенесла горе, оставшись единственным опекуном девятимесячного сына.