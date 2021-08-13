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Шоу-бизнес
"Чай и вкусности": разъевшаяся Шарапова ужаснула россиян фигурой без фотошопа

"Чай и вкусности": разъевшаяся Шарапова ужаснула россиян фигурой без фотошопа

Российская телеведущая Арина Шарапова за последние несколько месяцев сильно изменилась.
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60-летняя ведущая Первого канала Арина Шарапова может похвастаться богатым опытом в похудении. В 2018 году она смогла сбросить аж 11 килограммов за несколько месяцев. Тогда ее фигуре мог позавидовать каждый.

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Арина Аяновна Шарапова телеведущая, журналист

Однако теперь поклонники наблюдают совсем иную картину. Телеведущая сильно располнела. Но, судя по всему, она не считает это проблемой.

В своем "Инстаграм" Арина Шарапова показала без стеснений, как изменилась ее фигура. На кадрах опубликованного видео она предстала в салоне красоты в Уфе, где ей сделали нежный макияж и укладку.

"Утро в Уфе начинается с красоты. В гости меня пригласила чудесная Алла. Чай, вкусности, забота и красота. Спасибо, девочки!" – написала Шарапова на своей странице.

Поклонники отметили, что Арина Шарапова отлично выглядит, а ее фигура стала еще более сексуальной.

"Мимика у нее бесподобна"; "Просто супер красивая"; "Не перестаю, Арина, на Вас любоваться, просто шикарна и обаятельна и очень женственна... Так держать!!!" – отметили подписчики.

Однако нашлись те, кто ужаснулся происходящим на кадрах видео.

"Арина, нет слов, как вы выглядите, но у меня вопрос: "Почему вы все в помещении и без масок?" – возмутилась подписчица.

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Фото: www.instagram.com/ arinasharapova1tv_official/
Автор: 13 августа 2021, 21:57 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы

комментарии

Ответить:

Гость832471
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А в чём проблема?? она всегда была толстушкой, и что?
1

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