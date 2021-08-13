"Чай и вкусности": разъевшаяся Шарапова ужаснула россиян фигурой без фотошопа

Российская телеведущая Арина Шарапова за последние несколько месяцев сильно изменилась.

60-летняя ведущая Первого канала Арина Шарапова может похвастаться богатым опытом в похудении. В 2018 году она смогла сбросить аж 11 килограммов за несколько месяцев. Тогда ее фигуре мог позавидовать каждый.

Однако теперь поклонники наблюдают совсем иную картину. Телеведущая сильно располнела. Но, судя по всему, она не считает это проблемой.

В своем "Инстаграм" Арина Шарапова показала без стеснений, как изменилась ее фигура. На кадрах опубликованного видео она предстала в салоне красоты в Уфе, где ей сделали нежный макияж и укладку.

"Утро в Уфе начинается с красоты. В гости меня пригласила чудесная Алла. Чай, вкусности, забота и красота. Спасибо, девочки!" – написала Шарапова на своей странице.

Поклонники отметили, что Арина Шарапова отлично выглядит, а ее фигура стала еще более сексуальной.

"Мимика у нее бесподобна"; "Просто супер красивая"; "Не перестаю, Арина, на Вас любоваться, просто шикарна и обаятельна и очень женственна... Так держать!!!" – отметили подписчики.

Однако нашлись те, кто ужаснулся происходящим на кадрах видео.

"Арина, нет слов, как вы выглядите, но у меня вопрос: "Почему вы все в помещении и без масок?" – возмутилась подписчица.