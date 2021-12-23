Принц Гарри и Маркл провели тайный религиозный обряд над дочерью

Меган Маркл и принц Гарри с каждым днем становятся все более обсуждаемыми личностями во всем мире. Все дело в том, что в их истории гораздо больше вопросов, чем ответов.

Буквально недавно публика все никак не могла прийти к консенсусу на тему конфликта Маркл и Миддлтон. Все дело в том, что ранее все были убеждены: герцогини не ладят, а потому конфликт случился и между братьями. Однако некоторые историки предполагают, что дела обстоят вовсе не так.

Один из крупных исследователей предположил, что все недомолвки Меган и Кейт могли быть наигранными. Якобы так жены пытались прикрыть своих мужчин, у которых и правда случился серьезный конфликт. Пока доказать правдивость этой версии никто не смог. Теперь в Сети появилась новая громкая новость.

Известно, что принц Уильям не хотел, чтобы принц Гарри крестил своего второго малыша в родной Британии. Оказалось, что Меган Маркл быстро приняла решение и религиозный обряд уже был проведен в США. Пара решила скрыть событие от общественности, что заставило публику просто ахнуть. Церемония прошла тайно и только сейчас информация просочилась в СМИ.

Теперь некоторые издания указали, что комментарий пара вряд ли даст. Возможно, выяснить детали можно будет позднее в мемуарах принца. Известно, что ранее сам Гарри хотел прибыть к королеве и показать ей свою дочь. Он был обеспокоен состоянием бабушки. Однако позднее он передумал. Причины пока не раскрываются.

