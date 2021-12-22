"Просто улыбался": Тарасов раскрыл подробности конфликта с Бузовой

Дмитрий Тарасов дал комментарий после скандала с бывшей женой. Он рассказал о странностях на премии и своей реакции на нападки Бузовой.

Несмотря на то, что Ольга Бузова давным давно развелась с Дмитрием Тарасовым, она до сих пор не может отпустить ситуацию. Это доказало ее выступление на премии "Fashion TV". Девушка решила унизить экс-избранника и катком прошлась по нему. Однако сам Дмитрий вышел из ситуации с гордо поднятой головой и не стал скандалить с бывшей супругой.

Впоследствии футболист сказал, что не ожидал появления Бузовой на мероприятии, так как изначально ее имя не было указано в гостевом списке. По словам Тарасова, он специально узнавал у организаторов о приглашенных звездах. Сам же он пришел поддержать бывшую участницу "Дома 2" и новоявленную певицу Марго, в клипе которой он недавно сыграл главную роль. Спортсмен отметил также, что экс-возлюбленная пришла в наряде, в котором Овсянникова снималась в ролике.

Поначалу Тарасов надеялся, что мероприятие все-таки обойдется без скандалов. Однако когда Бузова выступила с пламенной и унизительной речью, он решил тактично ответить. Так, он пожелал бывшей возлюбленной женского счастья и признался в любви Анастасии Костенко. По словам футболиста, он не стал реагировать на провокации Ольги. "Я просто сидел улыбался", – подытожил он.

Напомним, что на сторону спортсмена встали многие звезды. Например, его поддержал Сергей лазарев, который углядел в действии Тарасова мужской поступок. Еще он нашел поддержку в лице Николая Баскова, посоветовавшего футболисту не париться.