Первое фото крошки-дочери Меган Маркл ошарашило народ

Уходящий год стал для королевской семьи Британии знаменательным — умер принц Филипп и родилась правнучка королевы Лилибет Диана. У герцога и герцогини Сассекских 4 июня появилась маленькая дочка, которую до сих пор скрывают от лишних глаз. И хотя Меган Маркл и принц Гарри не делятся снимками своей крошки, один из них все равно просочился в Сеть.
Издание Elle разместило уникальный снимок, на котором изображена предполагаемая наследница королевы. Доподлинно неизвестно, что за ребенок запечатлен в кадре, но народ решил, что это маленькая Лилибет Диана. И этому есть объяснение.
Девочка с фотографии действительно очень похожа на Меган Маркл и принца Гарри, а также на старшего брата. Однако она выглядит взрослее, чем среднестатистическое полугодовалое дитя. Крошка сразила народ наповал своим очарованием. Мелкие кудряшки, выразительные черты лица, нарядный купальник и миниатюрные сережки — все не смогло оставить фанатов королевской семьи равнодушными.
Совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри должны выпустить ежегодную рождественскую открытку. В предыдущие годы обложку украшал их сын Арчи. Поэтому вполне возможно, что на этот раз они решат показать на открытке Лилибет Диану, ведь поклонники давно мечтают рассмотреть ее в деталях.