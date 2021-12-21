Меган Маркл готовится к третьему ребенку: Арчи просил маленького братика

Герцоги Сассекские воспитывают двоих детей. Два года назад у них появился на свет сын Арчи, а в этом году родилась дочь Лилибет Диана. Инсайдер сообщил, что маленький наследник Меган Маркл и принца Гарри заставил их пересмотреть свои взгляды на число детей в семье.
Дел в том, что в 2018 году принц Гарри в ходе интервью пообещал защитнице природы Джейн Гудолл иметь максимум двоих детей в связи с риском перенаселения планеты. Теперь же близкий к монаршей семье источник сообщил, что Меган Маркл с супругом уже изучают влияние многодетных семей на климат.
Якобы герцоги Сассекские уверены, что могут внести большой вклад, растя умных наследников. По словам инсайдера, после того, как у Меган Маркл с принцем Гарри появилась дочь, Арчи просил маленького братика. По имеющейся информации, супруги готовы прибегнуть к ЭКО. Сами принц Гарри и Меган Маркл пока никак не отреагировали на эти домыслы.
Отметим, что королевская семья недолюбливает Меган Маркл. Напомним, скандал вокруг монарших особ начался после интервью жены принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Она заявила, что родственники ее мужа переживают из-за того, какого цвета будет кожа у ее и принца Гарри детей.