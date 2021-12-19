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Шоу-бизнес
"Пусть отлетает эта грязь!": Проклова влезла в позорную историю с дочерью Распутиной

"Пусть отлетает эта грязь!": Проклова влезла в позорную историю с дочерью Распутиной

Актриса Елена Проклова поддержала наследницу вокалистки.
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Недавно в семье певицы Маши Распутиной разгорелся чудовищный скандал. 21-летняя дочь вокалистки, Мария, обвинила сводного брата Романа в сексуальных домогательствах. По словам девушки, ей было всего 17 лет, когда родственник пытался совратить ее.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

 Маша Распутина

Маша Распутина певица

Мария и ее 42-летний обидчик встретились лицом к лицу в студии шоумена Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина заявил, что дочка Распутиной сама соблазняла его и хотела продать ему свою невинность. Кроме того, по словам Романа, Мария мечтала стать содержанкой. В попытках найти себе богатого спонсора она даже обращалась к известному своднику Петру Листерману.

Популярная актриса Елена Проклова, которая в юном возрасте тоже пережила домогательства, поддержала попавшую в позорную историю дочь Маши Распутиной. 17 лет, считает Проклова, очень уязвимый возраст. Девушки в этот период наивны и всему открыты. Только мать может помочь юной особе пройти этот сложный этап не наломав дров.

В студии программы телеканала НТВ "Секрет на миллион" Елена Проклова отметила, что мужчины бывают очень жестокими, особенно, когда задето их самолюбие. На своем жизненном пути актриса много раз сталкивалась с местью противоположного пола. Получив от ворот поворот, ухажеры опускались до откровенного вранья, подстав и наговоров.

Проклова считает, что дочери Распутиной не стоит переживать из-за шумихи, в центре которой она оказалась. Рассказывая правду, считает актриса, нельзя опозорить собственное имя.

"Пусть от вас отлетает эта грязь! Не реагируйте на нее", – пожелала 68-летняя знаменитость Марии.

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Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2021, 22:06 Источник: "Секрет на миллион" на канале НТВ ✓ Надежный источник
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Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

комментарии

Ответить:

Гость927141
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Прекрасная поддержка, такая же подстилка, поздравляем!
Гость916196
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Каждой бочке затычка! Проклова - стыд и позор!!
Гость924253
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Дочери Распутиной уже 21 год, не такая уж и маленькая! Должна понимать многое! Она ничего не хочет- ни учиться, ни работать! Ей надо дурь из головы выколачивать!
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