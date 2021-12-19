"Пусть отлетает эта грязь!": Проклова влезла в позорную историю с дочерью Распутиной

Недавно в семье певицы Маши Распутиной разгорелся чудовищный скандал. 21-летняя дочь вокалистки, Мария, обвинила сводного брата Романа в сексуальных домогательствах. По словам девушки, ей было всего 17 лет, когда родственник пытался совратить ее.
Мария и ее 42-летний обидчик встретились лицом к лицу в студии шоумена Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина заявил, что дочка Распутиной сама соблазняла его и хотела продать ему свою невинность. Кроме того, по словам Романа, Мария мечтала стать содержанкой. В попытках найти себе богатого спонсора она даже обращалась к известному своднику Петру Листерману.
Популярная актриса Елена Проклова, которая в юном возрасте тоже пережила домогательства, поддержала попавшую в позорную историю дочь Маши Распутиной. 17 лет, считает Проклова, очень уязвимый возраст. Девушки в этот период наивны и всему открыты. Только мать может помочь юной особе пройти этот сложный этап не наломав дров.
В студии программы телеканала НТВ "Секрет на миллион" Елена Проклова отметила, что мужчины бывают очень жестокими, особенно, когда задето их самолюбие. На своем жизненном пути актриса много раз сталкивалась с местью противоположного пола. Получив от ворот поворот, ухажеры опускались до откровенного вранья, подстав и наговоров.
Проклова считает, что дочери Распутиной не стоит переживать из-за шумихи, в центре которой она оказалась. Рассказывая правду, считает актриса, нельзя опозорить собственное имя.
"Пусть от вас отлетает эта грязь! Не реагируйте на нее", – пожелала 68-летняя знаменитость Марии.