"Инсульт": коллега рассказал о состоянии истерзанной Бузовой

Недавно прошел прямой эфир белорусского музыкального шоу "Х-Фактор". Между двумя членами жюри, а именно между Ольгой Бузовой и Сергеем Соседовым, произошла перепалка прям на глазах у телезрителей и людей в зале.
Музыкальный критик честно высказался по поводу выступления 16-летнего Никиты Белько, наставницей которого является известная исполнительница. Звезде "Инстаграма" слова коллеги пришлись не по вкусу и она стала защищать юного музыканта. В результате все вылилось в громкий скандал, в конце которого бывшая супруга Дмитрия Тарасова расплакалась.
"Не хочу вдаваться в подробности, но если опять оказывается, что Бузова проливает слезы, то как-то мне уже даже неловко это слушать, что она льет слезы. Но как-то возраст уже не тот. В таком возрасте, когда ты слезы льешь, может и инсульт бахнуть", – не сдержал эмоций Рустам Солнцев.
Было видно, что экс-ведущей "Дома-2" было крайне не приятно слушать то, что говорил Сергей Соседов. Она старалась стоять на своем, но ей это давалась трудно, так как ее все время перебивали. Она выглядела подавленной и очень расстроенной.
"Совет от меня к ней – заканчивать и как-то обливаться холодной водой. Потому что все чревато. Тем более организм артистки истерзан, артистка давно не в форме, сильно не в форме", – подытожил шоумен.