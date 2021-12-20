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Шоу-бизнес
Взбешенный Соседов публично набросился на рыдающую Бузову: С ума сошла!

Взбешенный Соседов публично набросился на рыдающую Бузову: С ума сошла!

Шоу "Х-Фактор" сейчас в самом разгаре. Страсти накаляются, даже некоторые члены жюри уже не выдерживают напряжения.
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Сергей Соседов славится своими резкими и ироничными высказываниями. Многие знаменитости нередко ругаются с критиком, так как он не скрывает собственных мыслей практически никогда и не боится никого обидеть. При этом в последнем интервью журналист сообщил, что "передразнивает" артистов исключительно для того, чтобы указать им на их ошибки, так как иначе его мнение якобы могут счесть безосновательным.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На этот раз Сергей прокомментировал выступление 16-летнего участника конкурса Никиты Белько. Некоторое время назад он заявил, что молодой человек якобы нравится многим вовсе не из-за своего таланта, а из-за привлекательной внешности. Юный музыкант оказался крайне возмущен. Он отметил, что много лет делал все, чтобы оказаться на этой сцене, а потому считает подобные высказывания не совсем корректными. За исполнителя встала грудью Ольга Бузова.

Сергей Соседов же иронично отказался и вовсе комментировать номер участника. Он указал, что Никита Белько якобы не уважает членов жюри, которые намного старше него и опытнее, а потому он не будет тратить свое время. Ольга же отметила, что все это – провокация, которую якобы спланировал сам Сергей и еще один член жюри. Поющая ведущая уже упоминала, что у нее есть неприятное ощущение, будто сражение идет вовсе не с ее подопечными, а с ней лично.

В какой-то момент гордая наставница не смогла сдержать слез. После слов Сергея Соседова она принялась защищать Никиту Белько, но критик набросился на нее в ответ. "С ума сошла, подружка!" – крикнул он. Журналист потребовал, чтобы знаменитость прекратила обвинять его.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 09:47 Источник: "Х-Фактор" ✓ Надежный источник
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

.
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Смотрела один выпуск белорусского шоу в записи и полностью согласна с Соседовым , - Никита Белько ПЛОХО ПОЕТ, и это слышно "невооруженным ухом"!!!! Тут и особым специалистом быть не надо. А Бузова ВСЕГДА И ВЕЗДЕ выплакивает себе преференции! Вот и Фигурист Дима Соловьев рассказал, как она замордовала всех своими слезами на Ледниковом...Внимательные зрители уже давно заметили, как она ,опять же, ВЕЗДЕ И ВСЕГДА давит на жалость....Жалкая наша. никому не нужная, всех раздражающая, имеющая только один талант- ПЕРЕТЬ НАПРОЛОМ и ПИАРИТЬ СЕБЯ БЕЗУСТАЛИ!!
гость
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Как может возникать бузова,возмущаться? если она вообще к участникам не имеет никакого отношения,как наставница она ни дня не была с ними ,чтобы их чему то научить ,она сама ноль во всем ,кто то занимался с отобранными участниками ,а она прилетала только на выходные посидеть за столом жюри Вот это она умеет ,показуха, да ещё и подкинуть скандал ,а как ещё себя обозначить ?,
..
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Кто сомневался,что бузова устроит скандал,истерику со слезами ,а где она была спокойной?Это обязательная часть её присутствия,участия где либо ,а чем это убогая может ещё выделиться,делать она ничего не умеет,все её "заслуги" проплачены ,везде где она только за взятки ВОТи приходится пиарщику выдумывать небылицы,врать со страшной силой ,заваливать весь интернет лживыми новостями,сообщениями,а потом смотрит,что больше заинтересовала ,ВСЁ ВРАНЬЕ,но ему главное узнать ,какую лживую новость раскручивать ТАК с больной рукой бузовой ,продержался с враньем несколько недель,но за вранье надо отвечать
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