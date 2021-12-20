Взбешенный Соседов публично набросился на рыдающую Бузову: С ума сошла!

Шоу "Х-Фактор" сейчас в самом разгаре. Страсти накаляются, даже некоторые члены жюри уже не выдерживают напряжения.

Сергей Соседов славится своими резкими и ироничными высказываниями. Многие знаменитости нередко ругаются с критиком, так как он не скрывает собственных мыслей практически никогда и не боится никого обидеть. При этом в последнем интервью журналист сообщил, что "передразнивает" артистов исключительно для того, чтобы указать им на их ошибки, так как иначе его мнение якобы могут счесть безосновательным.

На этот раз Сергей прокомментировал выступление 16-летнего участника конкурса Никиты Белько. Некоторое время назад он заявил, что молодой человек якобы нравится многим вовсе не из-за своего таланта, а из-за привлекательной внешности. Юный музыкант оказался крайне возмущен. Он отметил, что много лет делал все, чтобы оказаться на этой сцене, а потому считает подобные высказывания не совсем корректными. За исполнителя встала грудью Ольга Бузова.

Сергей Соседов же иронично отказался и вовсе комментировать номер участника. Он указал, что Никита Белько якобы не уважает членов жюри, которые намного старше него и опытнее, а потому он не будет тратить свое время. Ольга же отметила, что все это – провокация, которую якобы спланировал сам Сергей и еще один член жюри. Поющая ведущая уже упоминала, что у нее есть неприятное ощущение, будто сражение идет вовсе не с ее подопечными, а с ней лично.

В какой-то момент гордая наставница не смогла сдержать слез. После слов Сергея Соседова она принялась защищать Никиту Белько, но критик набросился на нее в ответ. "С ума сошла, подружка!" – крикнул он. Журналист потребовал, чтобы знаменитость прекратила обвинять его.