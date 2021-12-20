Бузова не смогла влезть в платье из-за округлившегося живота

Недавнее появление звезды на белорусском шоу заставило гадать поклонников: беременна ли Ольга или просто поправилась...

Ольга Бузова всегда отличалась шикарной фигурой, на нее теле не было ни одного лишнего сантиметра. Однако недавно поклонники заметили некоторые изменения во внешности певицы. Так, ведущая уже не влезает в некоторые облегающие платья.

Недавно Ольга участвовала в белорусском шоу "Х-Фактор" в качестве одного из членов жюри. Облачиться звезда решила в белое обтягивающее платье с перьями, а на голову водрузила жемчужную тику. Своим образом она поделилась на странице в "Инстаграм".

Фолловеры с восхищением комментировали внешний облик певицы. "Лучшая наставница", "Красоточка", "Снежная королева", "Оля, ты просто супер", "Ну умница, ну красавица". Однако были и те, кто заметил округлившиеся формы артистки. Так, некоторые писали: "Беременна?", "Она беременна или жиреет от котлет", "Ой, животик".

Звезда действительно поправилась и заметили это не только фанаты, но и платье, в которое она не могла влезть перед съемками. На своем канале в "Телеграме" экс-участница "Дома 2" опубликовала шуточное видео, на котором видно, как несколько человек в гримерке пытаются натянуть на нее платье. Видимо, чтобы теледива не расстраивалась из-за неловкой ситуации, ей надели на голову пакет. В ходе операции кто-то из присутствующих пошутил, сказав: "Не делай вид, что платье плохо одевается, Олька худая". На что стилист иронично ответил: "Я и не делаю".