"Сложно скрывать блеск в глазах": Бузова выбрала наряд для мужа

Ольга Бузова появилась на светском мероприятии и рассказала, как проведет новогоднюю ночь, зачем выложила видео в просвечивающем прелести пеньюаре и какими качествами должен обладать ее возлюбленный.

Ольга Бузова пополнила свой послужной список новой кинокартиной. На этот раз она сыграла в восьмой части "Елок" и не кого-то там, а саму себя. Накануне состоялась премьера фильма, куда ведущая пришла в экстравагантном виде – огромной шляпой в виде банта. Также звезда пообщалась с ведущими и рассказала о своих планах на жизнь.

Новый год Ольга будет справлять по старинке. Она уже нарядила елку и украсила дом гирляндами, чтобы было новогоднее настроение. По словам телеведущей, она обычная девочка и любит классические традиции. Например, смотреть "Иронию судьбы", есть оливье и пить шампанское. А вот где встречать она будет праздник – неизвестно. Певица отметила, что это будет сюрпризом не только для СМИ, но и для нее.

Говоря о недавнем танце в прозрачном пеньюаре, Бузова заявила, что это была шутка с подружками. Возможно, все-таки звезда пыталась таким образом кого-нибудь привлечь, поскольку она сказала, что уже выбрала наряд для мужа. Как говорится, в каждой шутке есть доля правды.

Хлебнув изрядно горя во время публичных отношений, Ольга уже не стремится транслировать свою жизнь. Так, она сказала, что не хочет, чтобы ее мужчина хвастался всем своей пассией. Однако она отметила, что во время влюбленности все-таки сложно "скрывать блеск в глазах".