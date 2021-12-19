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Шоу-бизнес
"Сложно скрывать блеск в глазах": Бузова выбрала наряд для мужа

"Сложно скрывать блеск в глазах": Бузова выбрала наряд для мужа

Ольга Бузова появилась на светском мероприятии и рассказала, как проведет новогоднюю ночь, зачем выложила видео в просвечивающем прелести пеньюаре и какими качествами должен обладать ее возлюбленный.
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Ольга Бузова пополнила свой послужной список новой кинокартиной. На этот раз она сыграла в восьмой части "Елок" и не кого-то там, а саму себя. Накануне состоялась премьера фильма, куда ведущая пришла в экстравагантном виде – огромной шляпой в виде банта. Также звезда пообщалась с ведущими и рассказала о своих планах на жизнь.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Новый год Ольга будет справлять по старинке. Она уже нарядила елку и украсила дом гирляндами, чтобы было новогоднее настроение. По словам телеведущей, она обычная девочка и любит классические традиции. Например, смотреть "Иронию судьбы", есть оливье и пить шампанское. А вот где встречать она будет праздник – неизвестно. Певица отметила, что это будет сюрпризом не только для СМИ, но и для нее.

Говоря о недавнем танце в прозрачном пеньюаре, Бузова заявила, что это была шутка с подружками. Возможно, все-таки звезда пыталась таким образом кого-нибудь привлечь, поскольку она сказала, что уже выбрала наряд для мужа. Как говорится, в каждой шутке есть доля правды.

Хлебнув изрядно горя во время публичных отношений, Ольга уже не стремится транслировать свою жизнь. Так, она сказала, что не хочет, чтобы ее мужчина хвастался всем своей пассией. Однако она отметила, что во время влюбленности все-таки сложно "скрывать блеск в глазах".

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
19 декабря 2021, 10:59 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

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Вслед за одной бредятеной с врантем о фильме в голливуде ,следует очередное вранье про УЖЕ мужа и когда она успела все сделать?Понятно так постоянно врать ,то очередная чушь появляется очень быстро Дальше будет интереснее ,пиарщик украсит промещение где бузова собирается отмечать НГлепестки уже мешками готовы, шарики куплены,салют приготовил ,якобы только для убогой Пошли по второму кругу ,как была показуха раньше ,якобы от тайного ухажера ,теперь можно все повторять ДА ещё было вранье про какойто особняк украшенный именно для неё ВОТ сколько фантазии ,сделать убогую якобы нужной кому то
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