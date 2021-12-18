Маркл обнародовала информацию о разводе Миддлтон и принца Уильяма: Нужно чуть подождать

Меган Маркл неожиданно оказалась источником не самых приятных слухов о семье своего супруга.

С одной стороны, супружеский союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон многим кажется по-настоящему образцовым. С другой стороны, в британских СМИ уже неоднократно возникали слухи об изменах принца и даже назывались предполагаемые любовницы мужчины. Впрочем, эти слухи так и не получили подтверждения. Теперь же выяснилось, что источником такой информации могла быть сама Меган Маркл.

Как сообщила "ЭГ", супруга принца Гарри затаила обиду на Кейт, которая относилась к ней недостаточно дружелюбно. Кроме того, Маркл считает, что ей много лет приходилось отдуваться за Миддлтон: жену принца Гарри буквально бросали на съедение папарацци, чтобы отвлечь общественное внимание от реальных проблем в паре Кейт и Уильяма.

В результате герцогиня Сассекская решила отомстить родственнице и выдать ее тайны. К тому же, теперь сделать это легко, так как Маркл уже практически освободилась от оков королевской семьи. В комментарии корреспонденту Daily Express, пожелавшему остаться анонимом, Маркл обнародовала информацию о разводе Кейт и Уильяма: это событие, якобы, не за горами.

"Нужно только чуть подождать," – подчеркнула герцогиня.

Впрочем, пока нет официальных доказательств, все это остается лишь слухами. К тому же, совсем недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали настоящую идиллию после скандала с изменами.