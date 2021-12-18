Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
партнеры
Пятница
17 декабря
Лента новостей
02:27
Маркл обнародовала информацию о разводе Миддлтон и принца Уильяма: Нужно чуть подождать
00:04
Разрез до пупка: Изголодавшаяся по сексу Успенская сверкнула оголенными бедрами на людях
21:52
Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания
21:33
Пострадавший от рук пациента стоматолог скончался в Москве
21:07
Песков о возможном развитии событий в Белоруссии: Было бы хуже, чем на Украине
20:51
В Новогоднюю ночь проезд в московском транспорте сделают бесплатным
20:40
Умерла звезда фильма "Ирония судьбы"
20:16
"Становится страшновато": продюсер рассказал о поведении оскандалившейся Волочковой
19:49
"Она счастлива": близкий человек проболтался о новом любовнике пенсионерки Бабкиной
19:33
Объявлены кандидаты на участие в "Евровидении-2022" от России
19:30
Получивший под дых Киркоров обратился к россиянам: Не доверяйте
18:37
Лишь бы счастлива была: Саруханов рассказал о муже для своей 13-летней дочери
18:35
Пьяная Медведева смутила Утяшеву диким развратом: Очень стыдно
18:14
"Сын": Серебряков сошелся с отчаявшейся Ардовой ради важной цели
18:10
В Волгограде спасли застрявшего в заборе олененка
18:06
Судьба команды Градского в шоу "Голос" решена: кто заменит покойного
18:01
Украинцев призвали отказываться от православного Рождества ради борьбы с Россией
17:49
"Главная твоя премьера будет в Кащенко": Бузову с пропеллером на голове подняли на смех
17:46
Милонов призвал сорвать Богородицу с Киркорова и заменить ее фаллосами
17:33
Во что превратилась Муцениеце на фоне больших нагрузок
17:30
"Ни денег, ни славы": Агутин задаром поет на новогодних огоньках
17:27
В МИДе объяснили причины демонизации России НАТО
17:05
"Голый завтрак": Объявившая о беременности Седокова разделась перед камерой
16:44
Расширяющийся Сергей Жуков и мольбы фанатов: как сериал "Евгенич" оценили в Сети
16:41
Скандал с наследством Баталова получил новый поворот
16:28
Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова
16:27
"Вонючий урод": Облитый помоями Ревва признал никчемную натуру
16:07
"Поет не он": 15-летний сын Дубцовой шокировал взрослой песней про пьяных девушек в клубе
15:59
"Бойко и весело": Толкалина оторвалась на похоронах Соловьева
15:56
"Минимум табу и максимум секса": Кравец о безумной оргии с участием развратных звезд
15:43
Навка плюнула на жутко исхудавшего мужа Заворотнюк: Мой вес важнее
15:42
Новость о раке матки, роман с Харатьяном и грыжа: что стало со звездой "Гардемаринов" Машной
15:30
Набитый антиквариатом сказочный дворец: 96-летняя Юлия Борисова купается в роскоши
15:17
"Сорвалась": Разведенка Бородина взмолилась о помощи
15:07
Переборщившая со спиртным звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" сообщила о глубоком сожалении
14:54
Вскрылись подробности состояния зверски изувеченного сына актера "Молодежки"
14:53
"Были конфликты": Что скрывает вражда принцев Гарри и Уильяма
14:35
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
14:34
Серябкина в траурном наряде собралась сбежать из города с новорожденным ребенком
14:20
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
14:19
Отмучилась: поклонники не слезавшей с таблеток Лазаревой скорбят о смерти сгоревшей от рака
14:13
"Молитесь": Киркоров обратился к россиянам в связи с болезнью Тарасовой
14:06
Смена руководства: почему актрису Павловец четыре года не снимали в "Тайнах следствия"
14:01
"Еле вытащили": Черникова родила от несовместимого донора спермы
13:59
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
13:43
Что ждет рубль из-за повышения ставок в США
13:34
"Хороша!": Уставшая отдыхать Летучая возбудила формами
13:32
Под Красноярском на трассе столкнулись 4 грузовика
13:26
Генсек НАТО призвал мир готовиться к худшему в ситуации с Украиной
13:09
Похоронивший двух близких актер "Знахаря" Даниил Страхов: Горе, с которым невозможно смириться
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске
Скандал с наследством Баталова получил новый поворот
Высокомерная Собчак унизила россиян: Очень много глупых и необразованных
Бузова в прозрачном халате шокировала дергаными движениями: Можно санитаров вызывать
Киркоров довел до исступления рассказом о висящей на члене отца мутной капле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Маркл обнародовала информацию о разводе Миддлтон и принца Уильяма: Нужно чуть подождать

Маркл обнародовала информацию о разводе Миддлтон и принца Уильяма: Нужно чуть подождать

Меган Маркл неожиданно оказалась источником не самых приятных слухов о семье своего супруга.
прочитано 198 раз

С одной стороны, супружеский союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон многим кажется по-настоящему образцовым. С другой стороны, в британских СМИ уже неоднократно возникали слухи об изменах принца и даже назывались предполагаемые любовницы мужчины. Впрочем, эти слухи так и не получили подтверждения. Теперь же выяснилось, что источником такой информации могла быть сама Меган Маркл.

ПО ТЕМЕ

Отчаявшаяся Миддлтон публично обратилась к Маркл: Как сильно мы нуждаемся друг в друге!

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Как сообщила "ЭГ", супруга принца Гарри затаила обиду на Кейт, которая относилась к ней недостаточно дружелюбно. Кроме того, Маркл считает, что ей много лет приходилось отдуваться за Миддлтон: жену принца Гарри буквально бросали на съедение папарацци, чтобы отвлечь общественное внимание от реальных проблем в паре Кейт и Уильяма.

В результате герцогиня Сассекская решила отомстить родственнице и выдать ее тайны. К тому же, теперь сделать это легко, так как Маркл уже практически освободилась от оков королевской семьи. В комментарии корреспонденту Daily Express, пожелавшему остаться анонимом, Маркл обнародовала информацию о разводе Кейт и Уильяма: это событие, якобы, не за горами.

"Нужно только чуть подождать," – подчеркнула герцогиня.

Впрочем, пока нет официальных доказательств, все это остается лишь слухами. К тому же, совсем недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали настоящую идиллию после скандала с изменами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ellentube / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2021, 02:27 Источник: ЭГ • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Бойко и весело": Толкалина оторвалась на похоронах Соловьева

Актриса повеселилась
Шоу-бизнес

Скандал с наследством Баталова получил новый поворот

Речь идет о миллионах рублей
Шоу-бизнес

"Минимум табу и максимум секса": Кравец о безумной оргии с участием развратных звезд

Похоть и страсть
Шоу-бизнес

Судьба команды Градского в шоу "Голос" решена: кто заменит покойного

Организаторы наконец определились

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+