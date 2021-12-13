А как же внебрачный ребенок? Миддлтон и принц Уильям показали идиллию после скандала с изменами

В официальном аккаунте герцогов Кэмбриджских появилось трогательное фото с детьми. Таким образом Кейт и Уильям поздравили народ с наступающим Рождеством, этот снимок будет красоваться на открытках. На фото члены королевской семьи в летних нарядах и в декорациях этнических племен. Семейная идиллия наследника с семьей по-настоящему тронула их поклонников в свете последних событий.
Недавно вокруг принца разгорелся настоящий скандал, связанный с изменами. Стало известно, что наследник престола навещал свою давнюю любовь, с которой был вместе еще в университете. В момент размолвки с женой он также был замечен в ее компании. Более того, на свадьбе присутствовал сын "разлучницы", которого сочли подозрительно похожим на Уильяма. Информация о внебрачном сыне наследника престола окончательно добила народ.
В итоге шумиха поутихла, Кейт и Уильям всеми силами стараются не выносить сор из избы, однако любопытные поклонники и пресса пристально следят. Счастливый семейный снимок дал поклонникам королевской семьи надежду на то, что все скандалы с изменами окажутся лишь слухами и домыслами.
Ранее Кейт Миддлтон произнесла трогательную речь в адрес Меган Маркл и принца Гарри, сказав, что члены семьи нуждаются друг в друге. Поклонники надеются, что пары заключили перемирие.