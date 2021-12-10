Отчаявшаяся Миддлтон публично обратилась к Маркл: Как сильно мы нуждаемся друг в друге!

Ранее некоторые историки выдвигали любопытную версию. Они полагают, что громкий конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон может быть всего лишь игрой на публику. Якобы так они пытались прикрыть своих возлюбленных, отношения которых стали крайне враждебными. При этом пока никаких официальных доказательств такого развития событий нет.
Ситуация усугубилась после того, как принц Гарри и его жена согласились на интервью для программы Опры Уинфри. Там Кейт обвинила семью во многих бедах, а супруг останавливать ее не стал. Поговаривают, что после этой выходки Уильям больше не готов к диалогу.
Многие думают, что сейчас между членами семьи наступил момент перемирия. поводом для таких мыслей послужила трогательная речь Кейт Миддлтон, которую она произнесла на праздничной службе. Сама герцогиня обращалась к народу, но публика расценила это и как обращение к брату мужа и Меган Маркл.
"Как сильно мы нуждаемся друг в друге!" – заявила Миддлтон. Она отметила, что за последнее время люди пережили невероятное количество страшных вещей, а потому некоторые осознания пришли именно сейчас. Она указала, что утешение сейчас можно найти в любви, несмотря ни на что.