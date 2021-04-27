"Отец не дождался": единственная дочь Задорнова вышла замуж после слухов о рождении ребенка

31-летняя дочь юмориста Михаила Задорнова Елена вышла замуж. Она показала в своем "Инстаграм" снимок, на котором предстала в платье невесты. В комментарии дочь Михаила Задорнова поздравили подписчики и звезды. Среди знаменитостей отметилась актриса Ирина Безрукова и другие селебрити.
"Как хотелось увидеть тебя невестой"; "Жаль что отец не дождался", – написали фанаты.
Елена Задорнова ранее встречалась с актером Игорем Скрипко. Мужчина прокомментировал ее свадебное фото, оставив теплые слова и эмоджи в виде сердца.
Напомним, Михаил Задорнов умер от рака в 2017 году. Ему было 69 лет. Елена Задорнова – единственная дочь юмориста. Артисту ее родила вторая жена, которая тогда работала его администратором.
Елена Задорнова окончила ГИТИС, потом отучилась в магистратуре на Мальте. Сейчас женщина организует концерты.
В марте Елена Задорнова заинтриговала поклонников фотографией с коляской, новорожденным ребенком и с бутылочкой молока. Многие подумали, что она родила ребенка вне брака. Кто-то предположил, что Елена нагуляла чадо на Мальте во время учебы. Однако никаких официальных подтверждений данной информации от нее не последовало.
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