Умер дорогой Киркорову человек

Мужчина внезапно умер 10 декабря в Воронеже в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал тромбоз. О смерти бывшего священнослужителя рассказал протодиакон Андрей Кураев.
Игумен Тимофей трудился клириком в московском Храме Илии Пророка Обыденного. Также он курировал проект возрождения храма на Мясницкой. Два года назад священник уехал из столицы в Воронеж и занялся адвокатской деятельностью.
Тимофей Подобедов стал известен публике после скандальной истории с массовым ДТП, которое он устроил девять лет назад на Садовом кольце. Тогда батюшка, который, по слухам, находился за рулем в нетрезвом виде, отказался проходить медосвидетельствование. За это его лишили прав на два года.
А недавно и сам Филипп Киркоров стал фигурантом громкого скандала. Так, летом этого года он и Давид Манукян на "Премии МУЗ-ТВ" устроили "гей-свадьбу". На красной дорожке музыканты предстали в образе молодоженов. За пропаганду нетрадиционных отношений музыкальный телеканал наказали, оштрафовав на один миллион рублей. После скандала МУЗ-ТВ покинул программный директор.