"Проект могут закрыть": Смерть Градского стала судьбоносной для "Голоса"

С момента трагедии прошло уже почти две недели, на днях Первый канал показал последний выпуск "Голоса" с участием Александра Борисовича. Последние слова музыканта в шоу довели россиян до слез, безутешные поклонники гадают, что ждет проект в будущем. Очевидно, что смерть маэстро стала судьбоносной для "Голоса" .
В Сети появились слухи, что по условиям контракта шоу закроют в случае ухода одного из наставников. "Читала, что если наставник выбывает, проект могут закрыть", – переживают зрители. Комментариев на эту тему от официальных представителей канала пока не потупило.
Однако есть информация, что идут переговоры с возможными кандидатами на место нового наставника. Ходят слухи, что сейчас условия контракта обсуждаются с народной артисткой Ларисой Долиной, если соглашение устроит всех, Лариса Александровна может появиться в шоу. Такие сведения дают надежду преданным зрителям "Голоса".
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга, который стал последствием тяжелого течения коронавируса. До последнего музыкант участвовал в съемках любимого проекта, за участников которого сильно болел. Прощание с Градским прошло в его театре "Градский Холл".